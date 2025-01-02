В Подмосковье по учебной тревоге подняты экипажи танкового объединения ЗВО
|
Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
|
Основной боевой танк Т-90С
Источник: http://yablor.ru/
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тренировки по привидению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности состоялись в гвардейском танковом объединении Западного военного округа (ЗВО) в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Поднятые по тревоге экипажи танков Т-72, Т-80 и Т-90 совершили марши на полигоны, где приняли участие в боевых стрельбах, прошедших в дневное и ночное время", - сказал Мугинов.
Он добавил, что в ходе тренировок танкисты выполнят погрузку бронетехники на железнодорожные платформы, отработают преодоление препятствий на занятиях по вождению.
24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.01.2017 Запад готовится к следующему Drang nach Osten
20.01.2017 Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
28.12.2016 "Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
07.12.2016 Партия модернизированных машин БРЭМ-1М поступила в ЗВО
15.11.2016 Минобороны возвращает в строй "реактивные" танки
01.11.2016 В стрельбах в ЗВО участвовали около тысячи военных Первой танковой армии
19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой
07.10.2016 "Уралвагонзавод" за год поставит Минобороны около 1,3 тысячи единиц техники