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В Подмосковье по учебной тревоге подняты экипажи танкового объединения ЗВО

25.01.2017 РИА Новости 68 0
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Т-90С
Основной боевой танк Т-90С
Источник: http://yablor.ru/

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тренировки по привидению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности состоялись в гвардейском танковом объединении Западного военного округа (ЗВО) в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Поднятые по тревоге экипажи танков Т-72, Т-80 и Т-90 совершили марши на полигоны, где приняли участие в боевых стрельбах, прошедших в дневное и ночное время", - сказал Мугинов.

Он добавил, что в ходе тренировок танкисты выполнят погрузку бронетехники на железнодорожные платформы, отработают преодоление препятствий на занятиях по вождению.

24.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
Т-72
Т-80
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