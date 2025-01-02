В Подмосковье по учебной тревоге подняты экипажи танкового объединения ЗВО



Основной боевой танк Т-90С

Источник: http://yablor.ru/ Основной боевой танк Т-90СИсточник: http://yablor.ru/

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тренировки по привидению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности состоялись в гвардейском танковом объединении Западного военного округа (ЗВО) в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Поднятые по тревоге экипажи танков Т-72, Т-80 и Т-90 совершили марши на полигоны, где приняли участие в боевых стрельбах, прошедших в дневное и ночное время", - сказал Мугинов.

Он добавил, что в ходе тренировок танкисты выполнят погрузку бронетехники на железнодорожные платформы, отработают преодоление препятствий на занятиях по вождению.