Японские танки в степях Украины



Флаги Японии и Украины

Источник: www.ukrainebusiness.com.ua Флаги Японии и УкраиныИсточник: www.ukrainebusiness.com.ua

Токио нашел в Киеве историческую общность

Страна восходящего солнца поддерживает Украину в ее самоизоляции от России не только политическими жестами, но и деньгами на военные нужды.

Посол Японии в Киеве Сигеки Суми с гордостью заявляет, что его страна стала единственной азиатской державой, которая ввела санкции против России за "оккупацию Крыма и войну в Донбассе". Об этом говорится в приветственном слове дипломата по случаю 25-летия признания украинской государственности.

“«Побратимы» из Страны восходящего солнца обеспечили более 40 процентов военного бюджета Украины”

Впечатляют финансовые вливания Токио в незалежную. И нацелены они прежде всего на удовлетворение ее военных нужд. Общая сумма таких инвестиций только за последние два года составила около четырех миллиардов долларов. Легко подсчитать, что "побратимы" из Страны восходящего солнца обеспечили более 40 процентов военного бюджета Украины.

В частности, в ВСУ появились японские высокомобильные танки "Тип-10" с четырехтактным восьмицилиндровым дизелем мощностью 1200 лошадиных сил по цене примерно 6,5 миллиона долларов за единицу. Кстати, в силах самообороны Японии таких всего 68 штук.

Примечательно, что очередной транш на сумму около двух миллиардов долларов поступил в Киев аккурат в декабре 2016 года – накануне визита в Японию Владимира Путина. С точки зрения времени, места и конкретной ситуации такое решение однозначно воспринято российской стороной как недружественное. "Этот факт, внезапно возникший в преддверии визита нашего президента, не может не озадачивать, – заявил руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов. – Данная новость совершенно не вписывается в текущие тренды отношений между нашими странами".

Решение о выделении Киеву военной помощи, вероятнее всего, было принято под влиянием администрации бывшего президента США Обамы и его окружения, не заинтересованных в улучшении отношений Токио с Москвой. Тем удивительнее, что Вашингтон, главный спонсор майдана и войны в Донбассе, за тот же период, то есть за предшествующие два года, выделил Украине всего-то 300 миллионов долларов.

Военной составляющей японская помощь не ограничивается. Для Украины подготовлено почти 400 инвестпроектов на общую сумму 16 миллиардов долларов. Кроме того, существуют так называемые зеленые инвестиции. Они предоставлены Украине в виде 358 проектов на общую сумму 10 миллиардов долларов. Эти деньги распределены по восьми основным направлениям, причем все они касаются энергосбережения, что позволит, по мнению экономистов и политиков незалежной, реформировать национальное хозяйство без опоры на энергопоставки из России.

Наивно предполагать, что японцам неизвестны такие явления, как зашкаливающая коррупция в госаппарате, чиновничья чехарда в министерствах и ведомствах Украины, что в Токио не осведомлены о несовершенстве здешнего законодательства, а в иных случаях и об отсутствии такового.

Несмотря на это, истеблишмент Страны восходящего солнца настойчиво ищет пути сближения с Киевом. Что за этим стоит?

Есть официальное объяснение. Одним из внешнеполитических приоритетов Японии считается концепция "Арки свободы и процветания", куда входит и Украина. Это, конечно, напоминает известный проект первой половины XX века "Взаимное азиатское сопроцветание", стоивший народам региона, втянутым Японией в данную авантюру, миллионы жертв. Но на Украине и свою-то историю знают плохо, поэтому охотно согласились "встать" под "Арку".

Японцы не были бы собой, если бы не придумали официальную подоплеку особого места Украины в своей внешнеполитической концепции. Токио открыл в Киеве родственную душу. Во-первых, и Япония, и Украина, разделенные огромным евразийским пространством, имеют общую границу с Россией, недружественным государством, жертвами территориальной экспансии которого пали обе. Во-вторых, это единственные страны, испытавшие на себе последствия ядерного апокалипсиса: одна – бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, другая – чернобыльской катастрофы. В-третьих, обе подверглась "вероломному нападению" России – в 1945 и 2014 годах соответственно.

Можно было бы напомнить сказителям из Токио и Киева, что у их стран есть и другая историческая общность: после Второй мировой войны Украина и Япония вошли в ООН благодаря Советскому Союзу, который руководствовался принципом равноправного членства, партнерства, уважения прав каждого государства. Но как раз этот бесспорный факт в обеих столицах стараются не вспоминать.

Министр обороны Украины Степан Полторак на переговорах с послом Сигеки Суми перед вручением тому ведомственной награды "Знак почета" заявил: "Несмотря на то, что наши страны расположены далеко друг от друга, отношения между ними могут служить примером эффективности". Проще говоря, Киев ценит вклад Токио в войну украинских властей против собственного народа.

А что Япония? Там не видят, куда идут их деньги, кого в итоге обогатят экономические проекты? Уж точно не многострадальный украинский народ.

Все видят и понимают. Но для Японии главное – досадить России. Здесь все средства хороши. И жалеть их, судя по всему, не будут.

Анатолий Иванько, директор Центра анализа геополитики, войн и военной истории

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 3 (667) за 25 января 2017 года