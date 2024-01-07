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Истребитель F-35 оказался ещё хуже, чем думали

24.01.2017 Stockinfocus.ru 91 0
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Пластиковая копия F-35,
Пластиковая копия F-35, выставленная на Farnborough-2014
Источник: www.flightglobal.com

F-35 Joint Strike Fighter является самой дорогой военной программой в мире — её общая стоимость превышает 1 триллион долларов. При этом в новом докладе Пентагона сообщается, что истребитель до сих пор имеет несколько сотен критических недостатков и не будет готов к боевым испытаниям как минимум до 2019 года.


На сей раз многострадальный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 подверг разгромной критике в своём ежегодном докладе директор управления по эксплуатационным испытаниям и проверкам Министерства обороны США Майкл Гилмор.


Военные обнаружили в самолёте 276 уязвимостей, которые относятся к работе операционной системы версии 3F, более половины из которых остались и в обновлённой версии программного обеспечения 3FR6.


Истребитель F-35 оказался ещё хуже, чем думалиНо это ещё не всё. В дополнение к почти трём сотням уже известных ошибок, найденным в истребителе-бомбардировщике, Пентагон продолжает находить новые, причём с завидной регулярностью. Если точнее, то в среднем по 20 недостатков в месяц, и предпосылок для их окончания пока не наблюдается.


С эксплуатационными качествами F-35 тоже беда. Самолёт не соответствует требованиям к истребителю пятого поколения из-за невозможности полёта на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, низкой тяговооружённости, высокой ЭПР, а также низкой живучести и манёвренности.


Пентагон также выявил целый комплекс проблем, связанных с боевым применением F-35, среди которых — невозможность использовать встроенную авиапушку без существенной модификации самолёта, ограниченные возможности при поражении наземных движущихся целей, неэффективная система ночного видения, неудовлетворительные характеристики сенсоров авионики и многое другое.


Но самое интересное, что чёткого плана действий, как решить все эти проблемы, у разработчиков самолёта нет. Неудивительно, что на программу F-35 Joint Strike Fighter обратил внимание даже избранный президент США Дональд Трамп, который потребовал у военных сократить расходы на истребитель. Он пообещал «сэкономить миллиарды долларов», вплотную занявшись программой с сегодняшнего дня, 20 января.


Что он конкретно имел в виду, покажет время. Если Трамп рискнёт и вовсе отменить программу F-35, то разработка нового истребителя займёт как минимум десятилетие и потребует несколько сотен миллиардов долларов. Компания Lockheed Martin, разработчик истребителя-бомбардировщика, тем временем подешевела на 2 миллиарда, а стоимость её акций упала на 4%.


Александр Пономарёв

22.01.2017
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения

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