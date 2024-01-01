Террористы превратили дроны в бомбардировщики



Беспилотник, использовавшийся бойцами «Исламского государства»

Источник: Friends of YPJ YPJ / Facebook Беспилотник, использовавшийся бойцами «Исламского государства»Источник: Friends of YPJ YPJ / Facebook

Боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) начали использовать модифицированные версии обычных квадрокоптеров в качестве своего рода бомбардировщиков. Как сообщает BBC News, с помощью аппаратов террористы сбрасывают на правительственные войска гранаты для 40-миллиметровых гранатометов. Такие дроны боевики использовали для защиты своих позиций во время операции правительственных войск Ирака по освобождению Мосула.

Обычные потребительские дроны сегодня получают все большее распространение. Главной причиной этого является их относительно низкая стоимость. Кроме того, технические характеристики таких аппаратов постоянно улучшаются. Сегодня дрон стоимостью около тысячи долларов способен уже находиться в воздухе до получаса и отлетать от оператора на несколько километров. Кроме того, обычно аппараты оснащены видеокамерой и системой передачи изображение. Все это делает их доступным инструментом для террористов.

Фотографии дронов-бомбардировщиков, сбитых бойцами Пешмерга, опубликовали несколько агентств, а также курдский телеканал Rudaw. В качестве системы крепления для гранат боевики используют отрезок пластиковой трубы, в которой с помощью лески закрепляется граната. На дронах также изменяется система управления камерой таким образом, чтобы над целью вытягивать леску и высвобождать гранату. Судя по фотографиям, в качестве «бомбардировщиков» террористы использовали дроны DJI Phantom 4 или похожие на них аппараты.

В октябре прошлого года стало известно, что боевики «Исламского государства» используют дроны, в качестве «летающих мин». С помощью такого аппарата 2 октября 2016 года в Ираке были тяжело ранены два бойца из 10-го десантно-диверсионного парашютного отряда ВВС Франции и убиты два бойца Пешмерг. Французским спецназовцам удалось перехватить управление дроном и не допустить его приземления, однако предотвратить взрыв они не смогли.

Прежде боевики «Исламского государства» использовали потребительские беспилотники только для разведки и координации своих действий. В 2014 году стало известно, что боевики могут использовать в качестве разведывательных беспилотников радиоуправляемые модели самолетов. Для наблюдения террористы иногда применяют и обычные воздушные шары, наполненные гелием. На этих шарах закрепляются фотоаппараты, способные передавать изображение по Wi-Fi.

Сегодня многие страны мира занимаются разработкой способов борьбы с малыми беспилотниками. В частности, в качестве инструмента перехвата планируется использовать дроны с сетью, винтовки — постановщики радиопомех и лазеры.

Василий Сычёв