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В Турции создаётся новейший фрегат

24.01.2017 Военное обозрение 70 0
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Корвет «Milgem»
Корвет «Milgem»
Источник: www.trdefence.com

На верфи в Тузле (провинция Стамбул) состоялась церемония закладки новейшего фрегата, получившего название «Стамбул», сообщает ресурс defense-aerospace.com.


Строительство фрегата ведется в рамках программы MİLGEM («Национальный корабль»), принятой в 1996 г. Планируется, что через 4 года корабль будет передан ВМС Турции.


Изначально предполагалось создать серию боевых кораблей, используя исключительно отечественные разработки. Всего планировалось построить 4 фрегата и 8 корветов.


Однако в 2011 г после постройки первых 2-х корветов типа Ada проект был приостановлен. Его реализацию возобновили в 2014-ом, начав строительство двух очередных корветов. Теперь стало известно о закладке фрегата. Длина корабля составит 113 м. Завершение строительства запланировано на 2021 г.


«Оснащение корабля обходится дороже, чем его строительство. Поэтому Турция намерена наладить производство отечественных боевых систем для нужд ВМС, и в этом направлении достигнут большой прогресс», – заявил министр обороны Турции Фикри Ишик. По его словам, в строительстве и оснащении кораблей задействованы более 50-ти компаний и организаций, зарегистрированных в Турции (65 % оборонных предприятий).

22.01.2017
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Турция

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