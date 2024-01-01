Готовься, НАТО: новый российский танк T-90M может оказаться настоящим монстром (The National Interest, США)



Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016

Источник: bmpd Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016Источник: bmpd

Россия создает новую модернизированную версию T-90 - третью модификацию основного боевого танка, долгое время состоящего у России на вооружении.

Новый танк, получивший название T-90M, будет, скорее всего, использовать многие технологии, разработанные для революционного российского танка T-14 "Армата". Однако по сравнению с грозными, но дорогостоящими "Арматами" T-90M, в которые будут переделываться имеющиеся у России T-90A, будут обходиться вдвое дешевле.

"Эффективность новой машины по сравнению с предшественниками может вырасти вдвое, - пишет журналист российского телеканала "Звезда" Дмитрий Юров. - Третий "Прорыв" от УВЗ может примерить на себя многие технологические решения, разработанные для танков четвертого поколения. В ближайшей перспективе такой подход сможет не только повысить надежность и огневую мощь танка, но и существенно повысить спрос на такую машину на мировом рынке.

Одной из главных особенностей T-90M будет новая версия 125-мм пушки, разработанная для T-14, с новым автоматом заряжания. "Т-90М…- это глубокая модернизация танка Т-90А. Под такую модернизацию подпадут 400 единиц Т-90А, состоящие на вооружении ВС РФ, - цитирует Юров российского военного эксперта Алексея Леонкова. - Танк получит модернизированную гладкоствольную 125-мм пушку 2А82-1М - такую же, как у "Арматы", с новой системой управления огнем, которая отличается повышенным уровнем точности, скорострельностью и имеет увеличенный боевой ресурс - около 900 выстрелов".

T-90M также будет оснащен современными системами защиты - решетчатыми экранами, активной и динамической защитой. Танк, скорее всего, получит комплекс активной защиты "Афганит", который устанавливают на "Арматы", и комплекс динамической защиты "Малахит".

В особенности важно присутствие комплекса "Афганит". Русские утверждают, что он может уничтожать бронебойные снаряды на подлете к танку. Впрочем, западные эксперты в этом сомневаются.

Сотрудник финансируемого государством Военно-морского аналитического центра Майкл Кофман (Michael Kofman), специалист по российским вооруженным силам, сообщил мне в прошлом году, что он скептически относится к подобным утверждениям. "По-моему, это не реально, - считает Кофман. - Снаряд с отделяемым поддоном - это стрелка из обедненного урана, то есть из невероятно плотного материала. Комплекс "Афганит" использует осколочные заряды, неспособные всерьез повредить тем же А4 - последней модификации американских снарядов. Возможно, они могут сбить снаряд с траектории точным ударом, но остановить его вряд ли сможет что-либо, кроме сочетания динамической защиты и комбинированной брони".

Однако, даже если русские преувеличивают возможности "Афганита", T-90M будет мощной боевой машиной. "Внедренные в конструкцию Т-90М компоненты бронетехники четвертого поколения лишний раз продемонстрировали потенциал для модернизации отечественной бронетехники", - пишет Юрков.

Как бы то ни было, проект T-90M снова демонстрирует потенциал исходного советского танка T-72. В конце концов, T-90M, при всех своих новых возможностях - его модернизация. Это о многом говорит.

Дэйв Маджумдар - редактор оборонного отдела The National Interest.