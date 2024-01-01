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Год, когда Турция получит первый F-35

24.01.2017 Военный паритет 56 0
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Pilot_of_Air_Force_of_Tyrkey
Пилот ВВС Турции

Турция ожидает поставки первого истребителя Lockheed Martin F-35 для своих ВВС в 2019 году.

Такое заявление сделал начальник Подсекретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир (Ismail Demir). Турция планирует приобрести 116 самолетов этого типа, начиная с 10-й мелкосерийной партии производства F-35.

Начиная с 2023 года - 100-летнего юбилея со дня основания республики - Турция планирует создать ВВС с двумя типами истребителей нового поколения - F-35 и национальной разработки по программе TFX.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin

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