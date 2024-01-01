Год, когда Турция получит первый F-35



Пилот ВВС Турции Пилот ВВС Турции

Турция ожидает поставки первого истребителя Lockheed Martin F-35 для своих ВВС в 2019 году.

Такое заявление сделал начальник Подсекретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир (Ismail Demir). Турция планирует приобрести 116 самолетов этого типа, начиная с 10-й мелкосерийной партии производства F-35.

Начиная с 2023 года - 100-летнего юбилея со дня основания республики - Турция планирует создать ВВС с двумя типами истребителей нового поколения - F-35 и национальной разработки по программе TFX.