Год, когда Турция получит первый F-35
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Пилот ВВС Турции
Турция ожидает поставки первого истребителя Lockheed Martin F-35 для своих ВВС в 2019 году.
Такое заявление сделал начальник Подсекретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир (Ismail Demir). Турция планирует приобрести 116 самолетов этого типа, начиная с 10-й мелкосерийной партии производства F-35.
Начиная с 2023 года - 100-летнего юбилея со дня основания республики - Турция планирует создать ВВС с двумя типами истребителей нового поколения - F-35 и национальной разработки по программе TFX.
23.01.2017
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