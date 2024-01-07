Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
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Компьютерное изображение старта МБР "Булава"
Источник: nauka21vek.ru
Перспективная версия межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" для ВМФ России будет отличаться от принятой на вооружение несколько большими размерами, стартовым весом и увеличенной полезной нагрузкой. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в оборонной промышленности. При этом ракета сохранит совместимость с пусковыми установками атомных подводных лодок проекта 955.
"Одно из главных требований — наращивание дальности полета и возможностей комплекса средств преодоления ПРО. Эти требования подразумевают увеличение размеров и массы ракеты. Сейчас мы имеем резерв, за счет конструкции комплекса Д-30, чтобы увеличить и длину и диаметр ракеты. В частности, рассматривается вариант отказа от ТПК — транспортно-пускового контейнера", — сообщил источник.
По его словам, полезная нагрузка ракеты может возрасти более чем вдвое, а дальность полета достичь 12 тысяч километров. Собеседник редакции также отметил, что новая ракета может быть использована для оснащения перспективных ракетоносцев, которые должны в конце 2020-х — начале 2030-х годов прийти на смену модернизированным АПЛ проекта 667БДРМ постройки второй половины 1980-х годов.
В настоящее время для ВМФ России продолжается строительство серии ракетоносцев проекта 955/955А. Восьмой корабль этой серии, последний заказанный в рамках госпрограммы вооружений 2011-2020, РПКСН "Князь Пожарский", был заложен 23 декабря 2016 года. Он должен войти в состав флота в 2021-22 году.
Ракета 3М30 Р-30 "Булава-30" принята на вооружение в составе комплекса Д-30 в качестве главного оружия ракетных подводных крейсеров проекта 955 "Борей" и 955А "Борей-А". Согласно данным из открытых источников, максимальная дальность полета ракеты составляет 9300 километров, стартовый вес — около 37 тонн, забрасываемый вес — 1150 килограммов.
23.01.2017
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