Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"



Компьютерное изображение старта МБР "Булава"

Источник: nauka21vek.ru Компьютерное изображение старта МБР "Булава"Источник: nauka21vek.ru

Перспективная версия межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" для ВМФ России будет отличаться от принятой на вооружение несколько большими размерами, стартовым весом и увеличенной полезной нагрузкой. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в оборонной промышленности. При этом ракета сохранит совместимость с пусковыми установками атомных подводных лодок проекта 955.

"Одно из главных требований — наращивание дальности полета и возможностей комплекса средств преодоления ПРО. Эти требования подразумевают увеличение размеров и массы ракеты. Сейчас мы имеем резерв, за счет конструкции комплекса Д-30, чтобы увеличить и длину и диаметр ракеты. В частности, рассматривается вариант отказа от ТПК — транспортно-пускового контейнера", — сообщил источник.

По его словам, полезная нагрузка ракеты может возрасти более чем вдвое, а дальность полета достичь 12 тысяч километров. Собеседник редакции также отметил, что новая ракета может быть использована для оснащения перспективных ракетоносцев, которые должны в конце 2020-х — начале 2030-х годов прийти на смену модернизированным АПЛ проекта 667БДРМ постройки второй половины 1980-х годов.

В настоящее время для ВМФ России продолжается строительство серии ракетоносцев проекта 955/955А. Восьмой корабль этой серии, последний заказанный в рамках госпрограммы вооружений 2011-2020, РПКСН "Князь Пожарский", был заложен 23 декабря 2016 года. Он должен войти в состав флота в 2021-22 году.

Ракета 3М30 Р-30 "Булава-30" принята на вооружение в составе комплекса Д-30 в качестве главного оружия ракетных подводных крейсеров проекта 955 "Борей" и 955А "Борей-А". Согласно данным из открытых источников, максимальная дальность полета ракеты составляет 9300 километров, стартовый вес — около 37 тонн, забрасываемый вес — 1150 килограммов.