Росгвардию вооружат штурмовыми электрошокерами



Дубинка-электрошокер ZEUS

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Дубинка-электрошокер ZEUSИсточник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Новые дубинки оснащены фонарями, лазерными указателями и умеют метать гранаты

Полицейские подразделения Росгвардии вооружат не имеющими аналогов в мире дубинками-электрошокерами ZEUS. Новейшее устройство сочетает в себе целый набор полезных функций: дубинку, мощный светодиодный фонарь и лазерный прицел. При этом устройство способно бить зарядом электричества на пять метров, а также отстреливать светошумовые гранаты. Кроме того, шокер «привязан» к хозяину специальным чип-кодом, без которого устройство не будет работать.

Как рассказал «Известиям» гендиректор компании OBERON, разработавшей и выпускающей штурмовой электрошокер, Игорь Шушура, изделие вышло на этап госиспытаний, его массовые поставки начнутся в ближайшее время. Шокер представлен в составе экипировки военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи по патрулированию и задержанию нарушителей общественного порядка.

Дубинка-электрошокер ZEUS Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Внешне ZEUS мало отличим от традиционных устройств, используемых силовиками: прорезиненная палка, на конце которой стоят два электрода. Из видимых отличий разве что планка «Пикатинни» (система рельсового интерфейса).

— Мы специализируемся на разработке нелетального оружия, и поэтому очень хорошо понимаем, какой функционал необходим для силовых структур, какие задачи и в каких условиях они решают, — рассказал «Известиям» Игорь Шушура. — ZEUS уникален тем, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, он сочетает в себе несколько функций. Выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря.

Особенность нового шокера в том, что его можно применять не только в «ближнем бою», но и стрелять в правонарушителя с пяти метров. Для этого используются специальные картриджи с электроиглами, вызывающими нервно-мышечную блокаду. Для точного наведения на цель есть лазерный указатель.

Дубинка-электрошокер ZEUS Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если необходимо просто остановить человека, ослепив и оглушив его на время, то вместо игл военнослужащий может установить на устройство картридж со светошумовой гранатой.

ZEUS прошел клинические испытания — воздействие шокера обездвиживает правонарушителя, но не повреждает его внутренние органы, слух и глаза. Кроме того, шокер еще и индивидуальное средство, которым может воспользоваться исключительно его владелец. К каждому идет персональный чип-код-предохранитель, в котором прописаны данные владельца. Если хозяин по какой-то причине выпустил устройство из рук, оно тут же перестает работать.

Главный редактор журнала «Популярная механика» Александр Грек рассказал «Известиям», что со времен «римских легионов» в тактике и методах наведения порядка на улицах практически ничего не изменилось: щиты, латы, дубинки-мечи.

— Правопорядок на улицах поддерживать надо, — высказал свое мнение Грек. — Хорошо, что у подразделений Росгвардии для этого есть современные технические средства.

Дмитрий Литовкин