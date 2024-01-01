Главы Генштабов РФ и Таджикистана обсудили меры по повышению боеготовности таджикских ВС



Военнослужащие ВС Таджикистана

Источник: catoday.org Военнослужащие ВС ТаджикистанаИсточник: catoday.org

Россия поставляет таджикской армии оружие и технику

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Начальники Генеральных штабов ВС РФ и Таджикистана генерал армии Валерий Герасимов и генерал-майор Эмомали Собирзода обсудили совместные мероприятия по повышению готовности таджикской армии, которые позволят гарантированно нейтрализовать угрозы безопасности в регионе.

"В целях организации дальнейшей совместной работы предлагаю обсудить комплекс дополнительных мероприятий по повышению готовности подразделений Вооруженных сил Таджикистана к выполнению задач по предназначению, а также актуальные вопросы нашего сотрудничества... Я думаю, что принимаемые меры позволят гарантированно выполнять задачи по нейтрализации угроз безопасности в регионе", - сказал Герасимов на встрече со своим таджикским коллегой.

Он отметил, что Россия поставляет таджикской армии оружие и технику. В вузах Минобороны России бесплатно готовятся высококвалифицированные кадры для таджикских Вооруженных сил, в настоящее время там обучается 607 таджикских военнослужащих. Кроме того, на 201-й российской военной базе в Таджикистане осуществляется подготовка до тысячи младших специалистов в год, в частности, с декабря 2016 года начались практические занятия с батальонными тактическими группами ВС Таджикистана. Одновременно идет восстановление неисправного вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для их комплектования, добавил Герасимов.

"У нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого строим отношения между нашими министерствами. Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях. Рассматриваем это в качестве важного фактора сохранения региональной стабильности", - подчеркнул начальник Генерального штаба ВС РФ.

В свою очередь Собирзода выразил признательность за уделяемое внимание развитию двустороннего сотрудничества и совместного укрепления армии Таджикистана.

"Если говорить об итогах нашей совместной работы за 2016 год, то могу отметить, что мы значительно продвинулись в решении отдельных вопросов, представляющих взаимный интерес, открыли новые направления сотрудничества и определили приоритетные задачи, которые нам предстоит реализовать в этом году", - сказал он.