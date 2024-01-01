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В инженерные подразделения РВСН второй год подряд поступает рекордное количество новой техники

24.01.2017 ЦАМТО 51 0
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Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69
Источник: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 23 января. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

В 2017 году в перевооружаемые соединения РВСН поступят 11 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения сохранятся на том же уровне, что и в 2016 году.


В 2016 году РВСН получили рекордное количество инженерной техники в истории современной России. В четыре соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», поступили 12 МИОМ и МДР.


Кроме того, также спланирована поставка более 70 ед. инженерной техники и 25 тонн инженерного имущества.


К числу поставляемой инженерной техники относятся такие образцы, как путепрокладчики на колесном тягаче, универсальные минные заградители, экскаваторы, автомобильные краны и различные электротехнические средства.


Кроме того, завершены государственные испытания новейшей колесной дорожной машины (КДМ), специально разрабатываемой для РВСН на смену путепрокладчикам БАТ-М и ПКТ-2.


МДР создавалась для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники на дистанционных управляемых минных полях, радиоуправляемых минах и фугасах.


В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (спецсборок инженерных боеприпасов) и первые две машины уже поставлены в Новосибирское и Тейковское ракетные соединения.


Внедрение МИОМ обеспечивает выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (уширение). С помощью данной техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности; расчистка дорог на полевой позиции и их планировка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК

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