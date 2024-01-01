Колесная дорожная машина принята на вооружение РВСН
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Военнослужащие РВСН
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС
ЦАМТО, 23 января. После завершения Государственных испытаний колесной дорожной машины, принято решение о принятии ее на вооружение РВСН. В 2017 году в Ракетные войска стратегического назначения поступят около 30 таких машин.
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, новейшая колесная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заменит 5 образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.
По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию сменного оборудования, инженерная машина сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы.
Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей, в случае необходимости, выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.
По словам главного инженера инженерной службы РВСН подполковника Генриха Гайдукевича, до 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 ед. инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения.
«Более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году», – сообщил Г.Гайдукевич.
23.01.2017
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