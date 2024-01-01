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НИИП им. Тихомирова: потенциал модернизации для МиГ-31 еще не исчерпан

24.01.2017 ИТАР-ТАСС 70 0
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МиГ-31
Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

В интервью ТАСС гендиректор НИИП Юрий Белый отметил, что по ряду параметров этот самолет до сих пор не превзойден

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Модернизационный потенциал всевысотного перехватчика МиГ-31 еще не исчерпан. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный директор Научно- исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

"Потенциал самого перехватчика далеко не исчерпан - до сих пор по ряду параметров он не превзойден. Если говорить о перспективах перехватчиков, то у головной компании "МиГ" и у нас есть предложения по созданию нового изделия, но решение о начале работ по этой теме пока не принято", - сказал он.

Однако потенциал модернизации системы управления вооружением самолета МиГ-31 с появлением "Заслона-АМ" для самолетов МиГ-31БМ уже исчерпан, добавил Белый. "В настоящее время соответствующие организации проводят доработку строевых МиГов до варианта БМ", - сказал он.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Алмаз-Антей
НИИП Тихомирова

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