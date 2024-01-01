НИИП им. Тихомирова: потенциал модернизации для МиГ-31 еще не исчерпан
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
В интервью ТАСС гендиректор НИИП Юрий Белый отметил, что по ряду параметров этот самолет до сих пор не превзойден
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Модернизационный потенциал всевысотного перехватчика МиГ-31 еще не исчерпан. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный директор Научно- исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.
"Потенциал самого перехватчика далеко не исчерпан - до сих пор по ряду параметров он не превзойден. Если говорить о перспективах перехватчиков, то у головной компании "МиГ" и у нас есть предложения по созданию нового изделия, но решение о начале работ по этой теме пока не принято", - сказал он.
Однако потенциал модернизации системы управления вооружением самолета МиГ-31 с появлением "Заслона-АМ" для самолетов МиГ-31БМ уже исчерпан, добавил Белый. "В настоящее время соответствующие организации проводят доработку строевых МиГов до варианта БМ", - сказал он.
23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.01.2017 Юрий Белый: создание 5-го поколения ЗРК средней дальности займет от 7 до 10 лет
24.08.2015 С дальним прицелом
04.03.2014 НИИП им. Тихомирова: госиспытания Т-50 начнутся в марте-апреле
04.03.2014 Генеральный директор НИИП Юрий Белый рассказал об итогах работы предприятия в 2013 году и планах на перспективу
14.09.2012 В погоне за «сенсацией» МиГ-31БМ обвинили в близорукости
12.12.2016 На Камчатке ракетные расчеты ТОФ отразили авиаудар условного противника
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности