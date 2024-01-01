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НИИП им. Тихомирова: флот заинтересовался гидролокаторами для катеров-"беспилотников"

24.01.2017 ИТАР-ТАСС 57 0
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт приборостроения им. В.В.Тихомирова"

Как сообщил в интервью ТАСС гендиректор НИИП Юрий Белых, военных моряков интересует широкополосная связь, гидролокаторы для безэкипажных катеров и буксируемых средств

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Гидролокаторы для безэкипажных катеров и буксируемых средств на военных кораблях планируется создавать в интересах ВМФ РФ. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

"Военных моряков интересует широкополосная связь, гидролокаторы для безэкипажных катеров и буксируемых средств. Мы уверены, что эти направления перспективны, и надеемся, что в ближайшем времени перспективы будут подкреплены соответствующими контрактами", - сказал он.

По словам Белого, в рамках НИР, проводимой за счет собственных средств, создан экспериментальный образец буксируемого гидролокатора. "В 2018 году запланирована отработка образца на нашем испытательном комплексе на Москве-реке", - добавил он.

Внимание флота, по словам Белого, также привлекают разработки интероферометрического гидролокатора, позволяющего вести полосовую съемку рельефа дна (аналог многолучевого эхолота, позволяющего получить высококачественное акустическое и топографическое изображение дна одновременно - прим. ТАСС).

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
НИИП Тихомирова

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