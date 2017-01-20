«Швабе» создаст термонерасстраиваемый объектив для лазерных систем



Преломление света

Источник: http://shvabe.com/ Преломление светаИсточник: http://shvabe.com/

Предприятие Холдинга «Швабе» разработает термонерасстраиваемый объектив для лазерных систем. Данное изделие будет способно эффективно работать в температурном диапазоне от -60 до +65°С.

Объектив, создаваемый специалистами предприятия Холдинга – «Швабе – Фотоприбор» и Научно-производственного объединения «Орион», будет использован для создания нового поколения высококачественных дальнодействующих целеуказателей для охотников и спортсменов. Данное устройство необходимо для ведения точной стрельбы на дистанции до 200 м.

«Эффективная работа в широком температурном диапазоне является одним из ключевых требований, предъявляемых к российской технике, поэтому термонерасстраиваемость - важная характеристика для объектива. Изделие должно сохранять основной параметр, угол расходимости лазерного луча, во всем диапазоне рабочих температур. Наша разработка будет способна эффективно функционировать в интервале от -60 до +65°С», - сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

При создании термонерасстраиваемого объектива специалисты предприятий «Швабе» использовали оптическую схему Петцваля, состоящую всего из двух компонентов. Дело в том, что эта система является технологичной и позволяет устранять осевые и внеосевые аберрации, что крайне положительно отражается на работе устройства и упрощает процесс его сборки и юстировки.

Создать опытный образец термонерасстраиваемого объектива сотрудники организаций Холдинга планируют в мае 2017 года.