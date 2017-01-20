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Kyodo: США в ноябре начнут переброску палубной авиации в Японии

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 51 0
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F/A-18E Super Hornet
Тихий океан (13-е июля 2013-го года) F/A-18E Super Hornet приписанный к 122-й ударной истребительной эскадрильи осуществляет посадку на палубу авианосца USS Ronald Reagan (CVN 76).
Источник: strategypage.com

Решения связано с ростом количества жалоб на шум со стороны жителей

ТОКИО, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. США в ноябре 2017 года начнут передислокацию палубной авиации, приписанной авианосцу Ronald Reagan, с базы Ацуги в префектуре Канагава недалеко от Токио на базу Ивакуни в префектуре Ямагути. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил замглавы МИД Японии Нобуо Киси на встрече с парламентариями Ямагути.

По его словам, переброска будет проходить в несколько этапов и завершится в мае 2018 года. Речь идет о 61 машине, в числе которых истребители F/A-18 и самолеты радиолокационного обнаружения E-2C. Отмечается, что решение о передислокации было принято, в частности, из-за роста количества жалоб на шум со стороны жителей, чьи дома расположены рядом с базой Ацуги.

После перевода техники и личного состава с членами их семей на базу Ивакуни численность американского контингента в районе превысит 10 тыс. чел., что составляет более 10% местного населения. 18 января на Ивакуни также прибыли первые несколько американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35B. Всего там планируется разместить 16 таких машин.

Япония и США еще в 2006 году договорились пересмотреть присутствие американских военных в тех или иных районах страны, чтобы смягчить негативное влияние на местное население. Жители городов вблизи американских баз часто жалуются на шум самолетов и вертолетов, а также на другие неудобства в связи с таким соседством.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
США
Япония
Продукция
E2C
F-18
F-35B
Проекты
Авианосец

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