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В России разрабатывают многоразовую ракету

23.01.2017 РИА Новости 52 0
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РН "Корона"
Одноступенчатая многоразовая ракета-носитель "Корона" в орбитальном полете (иллюстрация)
Источник: LightLinAl

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева в Миассе (Челябинская область) определились с графиком разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона", говорится в тезисах академических чтений по космонавтике, которые пройдут в Москве.

Согласно тексту, в рамках технико-экономических исследований сверстан "эффективный график разработки" ракеты, а также проанализированы условия ее создания и перспективы эксплуатации.

Отмечено, что основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании "специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты".

Время подготовки новой ракеты к пуску сократится до суток за счет использования упрощенных стартовых сооружений.

По мнению разработчиков, "Корону" можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

Разработка "Короны", которая велась ГРЦ с 1992 по 2012 год, ранее была приостановлена из-за нехватки финансирования.

ГРЦ имени Макеева выпускает, в том числе, баллистические ракеты для подводных лодок стратегического назначения.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
МКС

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