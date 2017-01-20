В России разрабатывают многоразовую ракету



Одноступенчатая многоразовая ракета-носитель "Корона" в орбитальном полете (иллюстрация)

Источник: LightLinAl Одноступенчатая многоразовая ракета-носитель "Корона" в орбитальном полете (иллюстрация)Источник: LightLinAl

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева в Миассе (Челябинская область) определились с графиком разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона", говорится в тезисах академических чтений по космонавтике, которые пройдут в Москве.

Согласно тексту, в рамках технико-экономических исследований сверстан "эффективный график разработки" ракеты, а также проанализированы условия ее создания и перспективы эксплуатации.

Отмечено, что основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании "специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты".

Время подготовки новой ракеты к пуску сократится до суток за счет использования упрощенных стартовых сооружений.

По мнению разработчиков, "Корону" можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

Разработка "Короны", которая велась ГРЦ с 1992 по 2012 год, ранее была приостановлена из-за нехватки финансирования.

ГРЦ имени Макеева выпускает, в том числе, баллистические ракеты для подводных лодок стратегического назначения.