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Выручка Красногорского завода им. С.А.Зверева впервые превысила 10 млрд рублей - пресс-служба холдинга "Швабе"

23.01.2017 Интерфакс-АВН 48 0
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КМЗ
Красногорский завод имени Зверева (КМЗ)
Источник: Ростех

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" по итогам работы в 2016 году определил победителя внутрикорпоративного конкурса в номинации "Лучший производственный результат", сообщает пресс-служба холдинга.

"Обладателем почетного диплома стал Красногорский завод им. С.А.Зверева (ПАО "КМЗ"), который впервые в истории холдинга перешел рубеж в 10 млрд рублей по выручке", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

Отмечается, что победитель внутрикорпоративного конкурса не только показал высокий результат по выручке, но и существенный рост по чистой прибыли.

"Преодоление КМЗ рубежа в 10 млрд рублей по выручке - важное достижение для холдинга. Для сравнения: в 2011 году данный показатель у Красногорского завода им. С.А.Зверева составлял всего около 4,7 млрд рублей. За шесть лет планомерного и эффективного развития предприятие увеличило выручку более чем в 2 раза", - сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов, которого цитирует пресс-служба.

По информации пресс-службы, в 2016 году ПАО "КМЗ" продемонстрировало ряд знаковых проектов. Предприятие изготовило многозональную оптико-электронную съемочную аппаратуру "Геотон-Л1" для космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П №3" и широкозахватную мультиспектральную оптико-электронную аппаратуру "Аврора" для малого космического аппарата "Аист-2Д", которые были успешно запущены на орбиту.

Модернизированные оптические прицелы переменной кратности, изготовленные на заводе, обладают показателем светопропускания на уровне 90%, защитой от запотевания и запыления, 100-процентной водонепроницаемостью и устойчивостью к ударным нагрузкам до 480g.

"Помимо этого, Красногорский завод им. С.А.Зверева показал эндопротезы тазобедренного сустава с наноструктурным пористым биоактивным покрытием, активно стимулирующим образование новой костной ткани, а также цифровое устройство для панорамной фото- и видеосъемки, позволяющее получать целостное панорамное изображение стандарта 4К и с углом охвата по вертикали и горизонтали 360°", - информирует пресс-служба.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Ростех
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