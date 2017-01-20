Первый Е-3 с системой "Дракон"
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Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS
Источник: www.militaryparitet.com
ВВС США получили первый самолет ДРЛО E-3 Sentry со "стеклянной кабиной" типа DRAGON (Diminishing Manufacturing Sources Replacement of Avionics for Global Operations and Navigation). 9 января самолет прибыл на базу Тинкер.
Новая авионика позволит безопасно выполнять полеты как в национальном, так и иностранном воздушном пространстве. Цифровые технологии заменили аналоговые, которые стояли на самолетах этого типа с 1970-х годов. В составе новой системы есть современный датчик опознавания "свой-чужой" Mode-5, навигационная система со станцией GPS и погодный радар снабжают экипаж информацией о неблагоприятных внешних условиях полета.
Отмечается, что система "Дракон", разработанная для противодействия вызовам завтрашнего дня (tomorrow's challenges) позволит держать самолеты Е-3 современными и за пределами 2025 года. В течение восьми лет ВВС США получат 24 модернизированных самолета ДРЛО.
20.01.2017
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