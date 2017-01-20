Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первый Е-3 с системой "Дракон"

23.01.2017 Военный паритет 39 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS
Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS
Источник: www.militaryparitet.com

ВВС США получили первый самолет ДРЛО E-3 Sentry со "стеклянной кабиной" типа DRAGON (Diminishing Manufacturing Sources Replacement of Avionics for Global Operations and Navigation). 9 января самолет прибыл на базу Тинкер.

Новая авионика позволит безопасно выполнять полеты как в национальном, так и иностранном воздушном пространстве. Цифровые технологии заменили аналоговые, которые стояли на самолетах этого типа с 1970-х годов. В составе новой системы есть современный датчик опознавания "свой-чужой" Mode-5, навигационная система со станцией GPS и погодный радар снабжают экипаж информацией о неблагоприятных внешних условиях полета.

Отмечается, что система "Дракон", разработанная для противодействия вызовам завтрашнего дня (tomorrow's challenges) позволит держать самолеты Е-3 современными и за пределами 2025 года. В течение восьми лет ВВС США получат 24 модернизированных самолета ДРЛО.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
GPS

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 22.01 23:43
  • 45
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 22.01 22:57
  • 10
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 22.01 22:57
  • 144
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 22.01 22:37
  • 655
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.01 22:11
  • 8
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 22.01 21:55
  • 830
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:16
  • 2
Сколько стоит вертолет
  • 22.01 18:10
  • 15
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 22.01 17:09
  • 5
Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года
  • 22.01 16:59
  • 12
«Белый лебедь», сделавший Мах
  • 22.01 12:26
  • 37
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 22.01 09:54
  • 41
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба (The National Interest, США)
  • 22.01 09:09
  • 2
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
  • 22.01 09:09
  • 3
Эксперты предложили меры по улучшению национальной безопасноти России
  • 22.01 07:59
  • 4084
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  