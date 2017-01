Первый Е-3 с системой "Дракон"

Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS

Источник: www.militaryparitet.com Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACSИсточник: www.militaryparitet.com

ВВС США получили первый самолет ДРЛО E-3 Sentry со "стеклянной кабиной" типа DRAGON (Diminishing Manufacturing Sources Replacement of Avionics for Global Operations and Navigation). 9 января самолет прибыл на базу Тинкер.

Новая авионика позволит безопасно выполнять полеты как в национальном, так и иностранном воздушном пространстве. Цифровые технологии заменили аналоговые, которые стояли на самолетах этого типа с 1970-х годов. В составе новой системы есть современный датчик опознавания "свой-чужой" Mode-5, навигационная система со станцией GPS и погодный радар снабжают экипаж информацией о неблагоприятных внешних условиях полета.

Отмечается, что система "Дракон", разработанная для противодействия вызовам завтрашнего дня (tomorrow's challenges) позволит держать самолеты Е-3 современными и за пределами 2025 года. В течение восьми лет ВВС США получат 24 модернизированных самолета ДРЛО.