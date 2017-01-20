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Армия США потребовала создать кассетный боеприпас с квадрокоптерами-камикадзе

23.01.2017 Lenta.ru 43 0
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Квадрокоптер
Квадрокоптер
Источник: Jason Ogulnik / DPA / Globallookpress.com

Армия США потребовала разработать ракету с кассетной боеголовкой, которая выпускает рой квадрокоптеров-камикадзе, находящих цель и взрывающихся рядом с ней. Об этом пишет Defense News.

Поставлена задача создать ракету, которая несет в себе множество квадрокоптеров для поражения сразу нескольких целей. При раскрытии кассеты дроны гасят начальную скорость, самостоятельно обнаруживают цели, "приземляются" на них и выбрасывают "ударное ядро", образующееся при подрыве бортового заряда взрывчатки за счет обжатия его металлической облицовки.

В качестве потенциальных целей для таких боеприпасов названа бронетехника, автотехника, крупнокалиберная артиллерия, полевые склады горючего и боеприпасов.

Дополнительно введено требование разработать альтернативный вариант нагрузки с квадрокоптерами, способными вести разведку в недоступных районах.

По сути, речь идет об использовании квадрокоптеров в роли самоприцеливающихся боевых элементов (СПБЭ), обладающих значительной свободой маневрирования над полем боя. Кассетные системы, укомплектованные сбрасываемыми на парашютах СПБЭ с "ударным ядром", применяются, например, российской авиацией (бомбовые кассеты РБК-500СПБЭ-Д). Элементы таких систем можно охарактеризовать как самостоятельно ориентирующиеся по направлению к цели, но не маневрирующие.

20.01.2017
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Россия
США

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