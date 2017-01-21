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РКК "Энергия" планирует доставлять экипажи и грузы на МКС за три часа

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 37 0
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Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Внедрение новой схемы будет означать создание в России космической транспортной системы нового поколения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Ракетно- космической корпорации "Энергия" рассматривают возможность доставки экипажей и грузов на МКС за три часа, а не за шесть часов ("короткая схема") или двое суток, как это происходит сейчас. Отработка новой схемы может быть выполнена уже в 2017-2018 годах, говорится в докладе представителей предприятия, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"В настоящее время в России успешно реализована четырехвитковая схема сближения космических кораблей "Союз" с МКС. Рассматривается двухвитковая схема сближения, которая позволит сократить время доставки экипажа и грузов на МКС до трех часов. В будущем этот подход может быть использован в двухпусковой схеме выведения к Луне и при запусках космических кораблей, например, корабля "Федерация" к орбитальной станции с космодрома Восточный", - считают специалисты.

Для реализации двухвитковой схемы в РКК "Энергия" разработан способ управления, заключающийся в выведении космического корабля на орбиту, не совпадающую с траекторией движения космической станции. "За счет дополнительного изменения наклонения орбиты выведения достигается существенная минимизация затрат топлива на последующее согласование орбит", - пояснили специалисты.

Внедрение новой схемы будет означать создание в России космической транспортной системы нового поколения (ракеты и корабли с цифровыми системами управления, оснащенными автономными системами спутниковой навигации) по оперативному доступу к МКС и околоземным объектам, отметили в РКК "Энергия".

"Отработка двухвитковой схемы сближения может быть выполнена с использованием корабля "Прогресс-МС" в 2017-2018 годах при его выведении на ракете "Союз-2.1а", - добавили специалисты.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
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Энергия РКК
Проекты
Луна
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
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