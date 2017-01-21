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Инженерные подразделения РВСН вновь получат рекордное число новой техники

23.01.2017 РИА Новости 35 0
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Листва
Машина дистанционного разминирования "Листва"
Источник: www.youtube.com

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2017 году, как и в прошлом, получат рекордное количество новой инженерной техники, в том числе 11 машин маскировки и дистанционного разминирования, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В 2017 году в перевооружаемые соединения РВСН поступят 11 машин инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), а также дистанционного разминирования (МДР). Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения сохранятся на том же уровне, что и в 2016 году. В 2016 году РВСН получили рекордное количество инженерной техники в истории современной России. В четыре соединения, перевооружаемых на ракетный комплекс "Ярс", поступили 12 МИОМ и МДР. Кроме того, также спланирована поставка более 70 единиц инженерной техники и 25 тонн инженерного имущества", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, к числу поставляемой инженерной техники относятся: путепрокладчики на колесном тягаче, универсальные минные заградители, экскаваторы, автомобильные краны и различные электротехнические средства.

Сейчас в РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых - машина дистанционного разминирования "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки. Также завершены госиспытания новейшей колёсной дорожной машины (КДМ), специально разрабатываемой для РВСН на смену путепрокладчикам БАТ-М и ПКТ-2. Кроме этого, была проведена проверка боевой эффективности "Листва" на уничтожение минно-взрывных устройств, и первые две машины уже поставлены в Новосибирское и Тейковское ракетные соединения, добавили в Минобороны РФ.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ

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