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Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в японский порт Майдзуру

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 43 0
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БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru

Российские военные вместе с японскими моряками проведут совместное военно-морское учение по спасению на море "САРЕКС"

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутом" прибыл в субботу с визитом в японский порт Майдзуру. В рамках визита предусмотрено совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море "САРЕКС". Об этом сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Владимир Матвеев.

"Сегодня отряд боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Майдзуру (Япония). Во время захода руководители похода встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии",- сообщил представитель флота.

По его словам, военнослужащие ТОФ осмотрят городские достопримечательности и проведут с японскими моряками ряд совместных спортивных мероприятий. Завершит визит учение "САРЕКС", во время которого российские и японские корабли отработают в Японском море совместные действия по спасению терпящих бедствие.

Корабли ТОФ отправились из Владивостока в дальний поход в октябре 2016 года. За это время они посетили индонезийский порт Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016", и порт Саттахип (Таиланд).

В середине декабря 2016 года отряд совершил заход в порт Вишакхапатнам (Индия), где россияне приняли участие в военно-морском российско-индийском учении "Индра Нэви - 2016" в Бенгальском заливе. По пути в родной порт корабли РФ нанесли визит доброй воли в Манилу. В начале января отряд ТОФ стал гостем южнокорейского порта Пусан.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Индонезия
Россия
Таиланд
Южная Корея
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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