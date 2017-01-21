Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в японский порт Майдзуру
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru
Российские военные вместе с японскими моряками проведут совместное военно-морское учение по спасению на море "САРЕКС"
ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутом" прибыл в субботу с визитом в японский порт Майдзуру. В рамках визита предусмотрено совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море "САРЕКС". Об этом сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Владимир Матвеев.
"Сегодня отряд боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Майдзуру (Япония). Во время захода руководители похода встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии",- сообщил представитель флота.
По его словам, военнослужащие ТОФ осмотрят городские достопримечательности и проведут с японскими моряками ряд совместных спортивных мероприятий. Завершит визит учение "САРЕКС", во время которого российские и японские корабли отработают в Японском море совместные действия по спасению терпящих бедствие.
Корабли ТОФ отправились из Владивостока в дальний поход в октябре 2016 года. За это время они посетили индонезийский порт Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016", и порт Саттахип (Таиланд).
В середине декабря 2016 года отряд совершил заход в порт Вишакхапатнам (Индия), где россияне приняли участие в военно-морском российско-индийском учении "Индра Нэви - 2016" в Бенгальском заливе. По пути в родной порт корабли РФ нанесли визит доброй воли в Манилу. В начале января отряд ТОФ стал гостем южнокорейского порта Пусан.
21.01.2017
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