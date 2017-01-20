Депутат: соглашение по базе в Тартусе послужит укреплению стабильности на Ближнем Востоке



Сергей Железняк

Источник: Twitter Сергей ЖелезнякИсточник: Twitter

Сергей Железняк подчеркнул, что после выполнения регламентных процедур Госдума рассмотрит соглашение в приоритетном порядке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Подписание соглашения между Россией и Сирией по базе ВМФ РФ в Тартусе послужит укреплению стабильности на всем Ближнем Востоке, а также способно оказать положительное влияние на развитии политического внутрисирийского диалога. Такое мнение высказал в пятницу журналистам замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

"Подписание соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе на 49 лет позволит не только обеспечить защиту сирийского народа от террористической угрозы, но и послужит укреплению стабильности во всем ближневосточном регионе", - сказал парламентарий. Он подтвердил, что соглашение после выполнения регламентных процедур будет рассмотрено Госдумой в приоритетном порядке. "Много времени это не займет, потому что у нас уже действует похожее соглашение с Сирией по размещению военно-воздушной базы Хмеймим", - считает политик.

Железняк подчеркнул, что за время совместных действий Сирии и России в борьбе с терроризмом сирийский народ убедился в том, что РФ "уважает национальный суверенитет, право наций на самоопределение и стремится к сохранению мира".

"Благодаря успешной военной операции и грамотной дипломатической работе России при поддержке союзников удалось добиться повсеместного перемирия в Сирии, - напомнил депутат. - Россия оказывает Сирии не только военную, но и существенную гуманитарную помощь, спасая жизни мирных граждан от голода, болезней, разминируя населенные пункты и возвращая мир на сирийскую землю".

"Стратегически важное для всего региона соглашение между Россией и Сирией способно оказать положительное влияние на развитии политического внутрисирийского диалога, а также позволит российским специалистам оказать высококвалифицированную помощь в восстановлении разрушенной войной экономики и социальной сферы страны", - заключил Железняк.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Россия может разместить в нем одновременно до 11 военных кораблей.