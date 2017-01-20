Индонезия купит самолеты А400М
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Взлет второго опытного экземпляра самолета А400М (MSN2) с песчаного грунта, август 2016 года
Источник: Airbus Defense & Space
Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Ridzwan Rahmat "Indonesia approves acquisition of five Airbus A400Ms for USD2 billion", со ссылкой на индонезийские правительственные и военно-промышленные источники, правительство Индонезии 18 января 2017 года официально утвердило выделение 2 млрд долл на приобретение пяти военно-транспортных самолетов Airbus A400M для ВВС страны. Ранее в середине января данные ассигнования были одобрены комиссией по обороне, разведке и иностранным делам индонезийского парламента.
По предполагаемым индонезийской стороной условиям закупки, первые два самолета А400М должны быть поставлены готовыми с предприятия Airbus в Севилье (Испания), а три других должны быть собраны индонезийским государственным авиастроительным объединением PT Dirgantara на предприятии в Бандунге [реалистичность этого требования вызывает сомнения - bmpd]. Самолеты должны эксплуатироваться 31-й и/или 32-й эскадрильями ВВС Индонезии.
Необходимость закупки самолетов А400М вызвана плохим техническим состоянием разномастного парка средних военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules ВВС Индонезии (сейчас номинально в ВВС числится 17 самолетов С-130, из которых лишь часть находится в летном состоянии). С 2000 года ВВС Индонезии потеряли в катастрофах пять самолетов С-130, последнее крушение имело место в декабре 2016 года.
В случае заключения контракта на приобретение А400М, Индонезия станет вторым "неевропейским" получателем этих самолетов после Малайзии (заказавшей четыре самолета, три из которых уже поставлены).
20.01.2017
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