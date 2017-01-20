Оснащаются ли российские смертоносные комплексы С-400 новейшими ракетами дальнего радиуса действия? (The National Interest, США)



Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия

Источник: МО РФ Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, СирияИсточник: МО РФ

После того как в конце ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский Су-24, Москва разместила в Сирии свои современные комплексы ПВО С-400, оснащенные ракетами земля-воздух. Российские и западные медийные источники не замедлили обратить внимание на то, что эта система способна перехватывать и уничтожать цели на расстоянии до 400 километров (250 миль) благодаря новым ракетам дальнего радиуса действия, известным под обозначением 40Н6. Такие же утверждения были сделаны после размещения комплексов С-400 в Калининграде и в Крыму. Однако по прошествии более года после размещения этих систем в Сирии существует мало свидетельств того, что комплексы С-400, на самом деле, уже оснащаются ракетами 40Н6.

Большая часть путаницы, связанной с оснащением систем С-400 ракетами 40Н6, связана с существованием еще одного современного российского комплекса С-300В4, которые начали поставляться в российские войска в конце 2014 года. В марте 2015 года российское Министерство обороны объявило о том, что новые неназванные ракеты с радиусом действия 400 километров, предназначенные для комплексов С-300В4, начали поступать в российские войска, и на основе этого сообщения некоторые российские средства массовой информации пришли к выводу о том, что речь идет о ракетах 40Н6.

Однако подобные предположения оказались неверными - в следующем месяце источник в российском Министерстве обороны сообщил новостному агентству ТАСС о том, что государственные испытания новых ракет дальнего радиуса действия для комплексов С-400 предполагалось завершить в мае-июне того же года. По словам источника, "радиус действия новой ракеты такой же, как и у недавно принятой на вооружение ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300В4", однако она обладает более высокими характеристиками.

Хотя этот источник из Министерства обороны не уточнил, о какой новой ракете для комплексов С-400 идет речь, его слова явно указывают на ракету 40Н6. В действительности, намеки на то, что комплексы С-300В4 и С-400 будут использовать различные ракеты с одинаковым радиусом действия, появились после публикации в феврале 2015 года статьи в авторитетном и выходящем на русском языке журнале "Воздушно-космическая оборона", в которой ее авторы говорили о новой ракете дальнего радиуса действия для комплексов С-300В4, известной как 9М82МВ. Авторы этой статьи сообщили о том, что ракета 9М82МВ была успешно испытана в 2004 году и в 2006 году, а также о том, что она способна уничтожать цели на расстоянии до 350 километров (217 миль).

Окончательное подтверждение того, что ракета 40Н6 отличается от той, которая используется комплексами С-300В4, появилось в сентябре 2016 года, когда представитель "Концерна "Алмаз-Антей" сообщил журналистам о том, что комплексы С-300В4 будут использовать новую ракету с радиусом действия 400 километров, известную как 9М82МД. В отличие от ракеты 40Н6, которая была разработана "Машиностроительным конструкторском бюро "Факел", ракета 9М82МД была создана "Опытным конструкторским бюро "Новатор", и это означает, что речь в данном случае не идет о ракете 40Н6.

Дополнительные указания относительно отсутствия ракет 40Н6 в российских комплексах ПВО содержится в изображениях С-400, размещенных в Сирии, а также в других местах. Быстрый поиск в интернете по поводу транспортно-пусковой установки комплексов С-400 позволяет получить изображения, на которых можно увидеть лишь их "обычную" конфигурацию - то есть с четырьмя сдвоенными транспортно-пусковыми контейнерами. С учетом того, что ракеты 48Н6ДМ/48Н6Е3 комплексов С-400 с заявленным радиусом действия 250 километров (155 миль) занимают всю длину контейнеров, весьма вероятно, что 40Н6 - ракеты большего радиуса действия (и, предположительно, большие по размеру) - требует увеличенных транспортно-пусковых контейнеров. Это означает, что в одном транспортно-пусковом контейнере может находиться только две подобные ракеты.

На самом деле, транспортно-пусковые контейнеры комплексов С-300В4 с более крупными по размеру ракетами 9М82М с радиусом действия 200 километров (124 мили) и ракеты 9М82МД с радиусом действия 400 километров могут размещаться в двух контейнерах увеличенного размера на каждой установке. Поэтому есть основания полагать, что новая ракета пока еще не принята на вооружение. Поэтому, возможно, еще рано обозначать воздушное пространство в радиусе 400 километров как бесполетную зону комплексов С-400.

Гай Плопски (Guy Plopsky)