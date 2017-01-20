Южный военный округ первым получит комплекс "Уран-10"
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Робот-сапёр «Уран-6»
Источник: topwar.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости, Иван Капустин. Южный военный округ первый в РФ получит робототехнический комплекс "Уран-10" для разминирования территорий в 2017 году, сообщил журналистам начальник инженерных войск ЮВО Константин Смешко.
"В 2017 году мы планируем разминировать 4 тысячи гектаров горно-лесистой местности в Чечне и Ингушетии. Будем работать с использованием новых средств. Нами применяются робототехнические комплексы для сплошной очистки местности, это система "Уран-6", в данный момент работают три образца, в 2017 году до начала летнего сезона поступят две машины "Уран-10". Южный военный округ получит их единственный в РФ", - сказал Смешко.
Он добавил, что за три года в Чечне и Ингушетии было разминировано более 13 тысяч гектаров, эта территория сейчас используются в народном хозяйстве, в частности в качестве посевных площадей, площадок для строительства.
"Комплекс "Уран-10" обладает более тяжелыми характеристиками. Если "Уран-6" работает по противопехотным минам, то "Уран-10" будет работать по противотанковым боеприпасам весом от 10 килограммов", - подчеркнул Смешко.
20.01.2017
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