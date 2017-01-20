На уральском заводе рассказали о планах поставок беспилотников "Форпост"



Беспилотный летательный аппарат "Форпост" (IAI Searcher Mk 2) из состава эскадрильи беспилотных летательных аппаратов при авиационной базе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота

Источник: На страже Заполярья Беспилотный летательный аппарат "Форпост" (IAI Searcher Mk 2) из состава эскадрильи беспилотных летательных аппаратов при авиационной базе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флотаИсточник: На страже Заполярья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с 2019 года может начать поставки модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост", об этом руководители УЗГА доложили министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

"Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства", - подчеркнул руководитель предприятия.

УЗГА занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Форпост" в интересах Минобороны России. Глава ведомства в пятницу проверил ход выполнения предприятием гособоронзаказа.

Ранее в пятницу Шойгу заслушал командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления. Работа Шойгу в ЦВО началась с возложения венка к памятнику маршалу Георгию Жукову, установленному перед зданием штаба округа, где в свое время работал прославленный полководец.