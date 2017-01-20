В Забайкалье восемь объектов Минобороны остались без тепла за долги
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Казарма войсковой части. Фото с сайта mil.ru
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Восемь объектов Минобороны в Чите и пригородах отключили от тепла за долги перед энергетиками обслуживающего их предприятия, в течение недели планируется оставить без теплоснабжения еще 24 объекта, сообщил РИА Новости представитель теплогенерирующей компании ТГК-14.
Ранее сообщалось, что коммунальщики объектов Минобороны в Забайкальском крае и Бурятии задолжали ТГК-14 более 244 миллионов рублей. В январе ожидается прирост долга еще на 14 миллионов рублей. От компании "ГУ ЖКХ" последний добровольный платеж поступил в мае 2016 года. Остальные выплаты производились по исполнительным листам.
"Восемь объектов Минобороны уже отключены от тепла в самой Чите и ее пригородах. В течение недели планируется отключить еще 24 объекта. Все они не влияют на обороноспособность", - сказал собеседник агентства.
20.01.2017
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