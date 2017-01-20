Российские специалисты предлагают использовать космические ракеты на солнечных батареях



Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс"

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс"Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Предлагаемый конструкторами двигатель, в частности, должен будет содержать приемное устройство солнечного излучения, выполненное в виде солнечной батареи с фотоэлектрическими преобразователями

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские специалисты предлагают использовать при выведении на орбиту разгонные блоки с солнечными тепловыми ракетными двигателями, эффективность которых в полтора-два раза выше, чем у разгонных блоков с жидкостными двигателями. Об этом говорится в докладе представителей Московского авиационного института, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"В настоящее время возможности традиционных жидкостных разгонных блоков близки к предельным. Для повышения их эффективности требуются прорывные технологии, позволяющие повысить выводимую на орбиты массу полезного груза. Одним из возможных путей решения этой проблемы является использование разгонных блоков с солнечными тепловыми ракетными двигателями", - считают они.

Предлагаемый конструкторами двигатель, в частности, должен будет содержать приемное устройство солнечного излучения, выполненное в виде солнечной батареи с фотоэлектрическими преобразователями, которые преобразуют падающую на поверхность солнечной батареи лучистую энергию в электрическую.

"Баллистическая эффективность разгонных блоков с солнечными двигателями в полтора-два раза превышает возможности жидкостных средств межорбитальной транспортировки", - отмечают специалисты.

Это сделает возможным использование ракет-носителей более легкого класса для выведения на геостационарную орбиту полезных грузов. "Так, тяжелая ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" может быть заменена на носитель среднего класса типа "Союз-2" с "солнечным" разгонным блоком", - уточнили в МАИ.