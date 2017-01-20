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Депутат: пассажирский авиапарк следует обновить во всех силовых ведомствах

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 44 0
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Ту-214ОН (Открытое небо)
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»)
Источник: http://cdn-www.airliners.net/

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что руководство Минобороны РФ обсуждает замену самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на лайнеры Ту-214 и Sukhoi Superjet 100

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Авиационный парк пассажирских самолетов следует обновить не только в Минобороны РФ, но и в других силовых ведомствах, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что руководство Минобороны РФ обсуждает замену самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на лайнеры Ту-214 и Sukhoi Superjet 100.

"Насколько я понимаю, Сергей Кужугетович (Шойгу), опираясь в том числе и на собственные источники информации, дал поручения провести соответствующую проверку. Есть необходимость провести ревизию на предмет морально- технического устаревания авиационного парка не только Минобороны РФ, но и других силовых ведомств с целью обеспечения безопасности пассажиров", - сказал Швыткин ТАСС.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет не о замене российских самолетов на иностранные. В то же время возможная замена на отечественные воздушные суда, по его мнению, даст "определенный толчок нашей промышленности".

"Как это будет реализовываться, пока говорить преждевременно, но если будут выявлены весомые причины, то обновление парка произойдет", - считает депутат.

Он предположил, что при необходимости для обновления авиапарка будет обеспечено полноценное финансирование. "Нужно понимать, что от этого зависит безопасность полетов", - отметил зампред думского комитета.

С подобной инициативой Швыткин выступил почти сразу после крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем в конце прошлого года. Тогда он сообщил, что готовит письма в Минтранс, Минобороны и МЧС с предложением проверить весь пассажирский авиапарк этих ведомств. Ту-154 эксплуатируется с 1970-х годов, в том числе в интересах военных.

Катастрофа самолета Минобороны, направлявшегося в Сирию, произошла в Сочи 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
СуперДжет-100
Ту-134
Ту-154
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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