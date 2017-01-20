Поставки модернизированного комплекса с БПЛА "Форпост" планируется начать с 2019 года



Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с 2019 года может начать поставки модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Форпост". Об этом доложили руководители предприятия министру обороны России Сергею Шойгу.

"Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства", - подчеркнул руководитель УЗГА.

В ходе визита на предприятие Шойгу проверил ход выполнения заводом гособоронзаказа. УЗГА занимается ремонтом авиадвигателей, изготовлением авиационной техники и комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Форпост" в интересах Минобороны России.

Ранее Шойгу заслушал командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата. Первые испытания беспилотников "Форпост" состоялись в январе 2012 года.

В прошлом году замглавы военного ведомства Юрий Борисов заявлял, что в течение 5-10 лет Минобороны планирует закупить около 30 таких комплексов с беспилотными летательными аппаратами.