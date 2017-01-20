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Новейшие Су-34 выполнили учебное бомбометание в Хабаровском крае

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 33 0
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Су-34
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Летчики стали инструкторами по пилотированию новых Су-34

ХАБАРОВСК, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Летчики новейших бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа в Хабаровском крае завершили курс специальных летных заданий бомбометанием на одном из полигонов. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"Экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, на одном из авиационных полигонов округа выполнили первые летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным наземным целям. Завершив курс специальных летных заданий, летчики стали инструкторами по пилотированию новых бомбардировщиков", - сказал Гордеев.

Он добавил, что ряд экипажей Су-34 также выполнил пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях.

В конце 2016 года в авиачасть ВВО в Хабаровском крае поступила завершающая партия многофункциональных бомбардировщиков - Су-34С из Новосибирска, сформирована эскадрилья. Су-34 - относится к поколению самолетов 4++. Способен наносить бомбовые удары в любых условиях погоды, днем и ночью, с использованием преимущества малых высот.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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