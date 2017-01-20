Новейшие Су-34 выполнили учебное бомбометание в Хабаровском крае



Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Летчики стали инструкторами по пилотированию новых Су-34

ХАБАРОВСК, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Летчики новейших бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа в Хабаровском крае завершили курс специальных летных заданий бомбометанием на одном из полигонов. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"Экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, на одном из авиационных полигонов округа выполнили первые летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным наземным целям. Завершив курс специальных летных заданий, летчики стали инструкторами по пилотированию новых бомбардировщиков", - сказал Гордеев.

Он добавил, что ряд экипажей Су-34 также выполнил пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях.

В конце 2016 года в авиачасть ВВО в Хабаровском крае поступила завершающая партия многофункциональных бомбардировщиков - Су-34С из Новосибирска, сформирована эскадрилья. Су-34 - относится к поколению самолетов 4++. Способен наносить бомбовые удары в любых условиях погоды, днем и ночью, с использованием преимущества малых высот.