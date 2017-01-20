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"Ъ": Минобороны планирует отказаться от эксплуатации Ту-154, Ту-134 и Ил-62М

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 43 0
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Самолет Ту-154
Самолет Ту-154
Источник: © Дмитрий Петроченко/ТАСС

Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация займутся согласованием "дорожной карты"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены используемых в вооруженных силах пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны и менеджменту авиакомпаний.

"Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты", - пояснил один из собеседников газеты.

По данным издания, Минобороны и предприятиям Объединенной авиастроительной корпорации предстоит согласовать "дорожную карту": определить, какие самолеты первыми будут выведены из эксплуатации, и выстроить производственный график для равномерной загрузки заводов.

"На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 - более дальний Ту-214. Этот вопрос сейчас прорабатывается военными", - говорит источник издания в отрасли.

При этом, согласно источникам, министр поручил обновить авиапарк Минобороны без привлечения дополнительных средств. Точные сроки выполнения распоряжения в поручении не указаны.

Поводом для нового обсуждения обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Минобороны в Сочи. Крушение Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
СуперДжет-100
Ту-134
Ту-154
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Александров Владимир
Шойгу Сергей

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