В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов



Юрий Борисов

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Юрий БорисовИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

Этот вид оружия "на подходе", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие с использованием принципиально новых материалов, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", - сказал Борисов журналистам.

По его словам, армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на физических принципах, которые ранее не использовались в этой области.

"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать - и все это нужно делать в реальном масштабе времени - тот, собственно, и побеждает", - добавил Борисов.

Как отметил замглавы военного ведомства, характер всех военных конфликтов показывает, что время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".

Также, по его словам, Минобороны ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. "Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее", - сказал Борисов. По его словам, необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения.

"Мы (с РАН) наметили план работы. С одной стороны, наши офицеры учатся в прямом смысле слова - для них формируются специальные курсы. А с другой стороны, - мы своими идеями в какой-то степени зажгли академические институты, и они начинают думать о новых подходах к моделированию серьезных операций", - добавил Борисов.

Импортозамещение

Минобороны обсуждает с РАН развитие в условиях санкций, заявил также Борисов. "Нас заботит, особенно в условиях санкций, что нам перекрывают доступ к серьезным наукоемким технологиям. Поэтому мы обсуждаем вопросы импортозамещения и сохранения тех компетенций, которые просто обязаны быть в России и обеспечивать безопасность нашей страны вне зависимости от сложившейся политической ситуации", - сказал Борисов.

По его словам, Минобороны довольно взаимодействием с РАН и считает, что это взаимодействие поднялось на новый уровень. "Перед нами сегодня стоит задача разработки новой государственной программы вооружений, а она уже будет носить принципиально другой характер, качественно другой характер", - сказал Борисов.

"Виртуальные лаборатории"

Сотрудничество ученых Российской академии наук и Минобороны России позволило создать около 10 "виртуальных лабораторий" для выполнения научно-исследовательских работ оборонной направленности, заявил, в свою очередь, глава РАН Владимир Фортов. "Мы создали около десятка "виртуальных лабораторий", в том числе по электронике, гиперзвуку, математическому моделированию, базам данных", - уточнил Фортов.

Обычно встречи представителей Минобороны и РАН проходят раз в квартал. Инициатором общения ученых и военных в четвер выступило Минобороны, отметил Борисов. Сотрудничество РАН и Минобороны было закреплено 8 сентября 2015 года, когда министр обороны Сергей Шойгу, глава ФАНО Михаил Котюков и Фортов подписали Соглашение о сотрудничестве между Минобороны, ФАНО и РАН. "Это рамочное соглашение", - подчеркнул Борисов.

Одним из основных принципов сотрудничества заявлена "интеграция фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах обеспечения обороны государства, переход к широкому использованию имеющихся научных и научно-технических результатов для создания перспективного вооружения, военной и специальной техники и развития военных технологий".

В соответствии с этим документом, РАН и научные организации, подведомственные ФАНО, могут использовать испытательные центры и полигоны Минобороны. Все участники соглашения также договорились постоянно отслеживать результаты научных исследований, чтобы выявлять "важнейшие научно-технические и технологические достижения с целью их использования в интересах разработки перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники, поиска новых форм и способов вооруженной борьбы".