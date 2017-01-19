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В Минобороны рассказали о сроках появления гиперзвукового оружия

20.01.2017 РИА Новости 128 0
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Ю-71
Ю-71 (изделие 4202) - гиперзвуковой летательный аппарат
Источник: azfilm.ru

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", - сказал Борисов журналистам.

По его словам, сегодня армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать - и всё это нужно делать в реальном масштабе времени, - тот, собственно, и побеждает", - добавил Борисов.

Как отметил замглавы военного ведомства, характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".

Ранее сообщалось, что в 2016 году российские военные дважды испытали гиперзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодолевать противоракетную оборону.

19.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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