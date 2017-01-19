Минобороны ожидает прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия
|
|
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
Источник: Владимир Астапков / РИА Новости
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минобороны России ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов перед встречей с академиками РАН.
"Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее", - сказал Борисов журналистам в Российской академии наук.
По его словам, необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения.
"Мы (с РАН - ред.) наметили план работы. С одной стороны, наши офицеры учатся в прямом смысле слова - для них формируются специальные курсы, а с другой стороны, мы своими идеями в какой-то степени зажгли академические институты, и они начинают думать о новых подходах к моделированию серьёзных операций", - добавил Борисов.
19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.01.2017 В Минобороны рассказали о сроках появления гиперзвукового оружия
20.01.2017 Минобороны обсуждает с РАН развитие в условиях санкций
20.01.2017 В Минобороны пообещали научно-техническую революцию в армии
10.01.2017 Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
04.01.2017 Владимир Лепин: "Возрождено производство РСЗО для Военно-морского флота"
30.12.2016 Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
28.12.2016 "Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы"
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году