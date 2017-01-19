Минобороны ожидает прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия



Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления

Источник: Владимир Астапков / РИА Новости Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавленияИсточник: Владимир Астапков / РИА Новости

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минобороны России ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов перед встречей с академиками РАН.

"Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее", - сказал Борисов журналистам в Российской академии наук.

По его словам, необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения.

"Мы (с РАН - ред.) наметили план работы. С одной стороны, наши офицеры учатся в прямом смысле слова - для них формируются специальные курсы, а с другой стороны, мы своими идеями в какой-то степени зажгли академические институты, и они начинают думать о новых подходах к моделированию серьёзных операций", - добавил Борисов.