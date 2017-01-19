Росгвардия присоединила к себе ведомственную охрану Минпромторга
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Сайт Росгвардии
Источник: РИА Новости
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ФГУП "Охрана" Росгвардии в целях реорганизации присоединила к себе "Ведомственную охрану объектов промышленности Российской Федерации" Минпромторга, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ФГУП "Охрана".
"Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 января ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" присоединяется к ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Реорганизация проводится с целью исключения дублирующих функций повышения качества услуг реорганизуемых охранных предприятий, а также в рамках реализации государственной политики в сфере контроля за оборотом оружия", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, во время проведения всех необходимых мероприятий, связанных с реорганизацией, "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" продолжит работу в штатном режиме. Все договорные обязательства предприятия будут выполнены в срок и в полном объёме.
"На сегодняшний день с ведомственной охраной Минпромторга заключено более 400 договоров, связанных с охранной деятельностью. По окончании процедуры реорганизации права и обязанности предприятия по всем договорам перейдут в порядке универсальной правопреемственности", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что проводимая реорганизация не приведет к увеличению тарифов на предоставляемые услуги, при этом расширится их спектр, повысится качество.
19.01.2017
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