Т-90 получит пушку от «Арматы»: основному российскому танку добавят ударной силы



Модернизированный танк Т-90М (ОКР "Прорыв-3")

Источник: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru Модернизированный танк Т-90М (ОКР "Прорыв-3")Источник: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru

Четверть века назад на вооружение в России был принят основной боевой танк Т-90. За долгие годы, что минули с момента производства первой партии, машина неоднократно модернизировалась и снискала почет и уважение не только в российской армии, но и далеко за пределами страны.

Универсальный солдат

В ближайшее время российская армия может получить доработанный танк Т-90 с приборами, броней и орудием от танка четвертого поколения «Армата». С технической точки зрения осуществить такой проект не так уж и сложно. «Уралвагонзавод» на протяжении многих лет успешно реализовывал несколько программ по модернизации Т-90, благодаря которым защищенность машины и огневая мощь выросли без ущерба для надежности конструкции. Справедливости ради стоит отметить, что никто и никогда «не забрасывал» работы над Т-90. Наоборот - целая серия НИОКР под шифром «Прорыв» - лишнее доказательство тому, что Т-90 уральские специалисты готовили и готовят воевать в самых сложных условиях.

Двойной «Прорыв»

Почти сразу после начала разработки Т-90 российские танкостроители отказались от простого наращивания брони. Решение, которое выбрали на западе российским машинам не подходило. Согласно проекту, перспективный танк должен использоваться в любой климатической зоне и любых погодных условиях. А значит необходимо было соблюсти целый ряд условий и обеспечить баланс между подвижностью и защищенностью. Существенные отличия первого Т-90МС «Прорыв» от предшественников находятся внутри корпуса. Работы по программе «Прорыв» получили такое название не случайно, ведь улучшениям подверглись практически все системы и приборы танка, благодаря которым поражение целей и передвижение машины стали занимать куда меньше времени.

Первое важное изменение - система управления огнем. На «Прорыв» установлена модернизированная система управления огнем «Калина», объединяющая в себе боевую информационно-управляющую систему тактического звена, «умные» прицелы командира и наводчика, а также датчики сбора информации, необходимой для стрельбы. За точную стрельбу «Прорыва» отвечало модернизированное орудие 2А46М-5. По сравнению с предыдущими орудиями российских танков, новая танковая пушка «укладывает» снаряды на 15-20% кучнее, а точность при стрельбе в движении по сравнению с прежними машинами повышена почти вдвое. За подвижность многотонной машины отвечает многотопливный дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью в 1130 лошадиных сил. Танк, модернизированный и переоборудованный по программе «Прорыв-2» с первым «Прорывом» роднит лишь внешнее сходство корпуса - все остальное фактически, разработано и придумано заново.

Первое и одно из главных отличий второго «Прорыва» - сварная башня с усиленной верхней лобовой деталью. Т-90АМ, созданный в ходе НИОКР «Прорыв-2» на базе танка Т-90А, разработчики довели практически до совершенства. Система управления огнем «Калина» работает в паре с многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» (оптический визирный, тепловизионный, лазерный дальномерный каналы и лазерный канал управления ракетой) и многоканальным панорамным прицелом командира ПК ПАН (телевизионный, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы), а переработанный автомат заряжания не только позволил повысить защищенность боекомплекта, но и обеспечил возможность использовать в боекомплекте новые боеприпасы кинетического действия.

Помимо улучшенного орудия 2А46М-5 и дистанционно-управляемой зенитной установки, танк получил и новый комплекс динамической защиты «Реликт». По мнению военных экспертов, «Прорыв-2» было разработан таким образом, чтобы экипаж мог бросить машину в самое пекло, выполнить поставленную задачу и вернуться обратно даже в том случае, если район проведения операции насыщен средствами борьбы с бронетехникой.

«Если сравнивать "Реликт" с "Контактом-5", то у первого на 20% выше эффективность по противодействию боеприпасам кинетического действия, т.е. бронебойным подкалиберным снарядам», - пояснил в интервью телеканалу «Звезда» эксперт в области бронетехники, кандидат военных наук Сергей Суворов.

По словам Суворова, в элементах динамической защиты «Реликт» содержится две метательных пластины, обеспечивающих нейтрализацию угрозы пробития тандемным кумулятивным боеприпасом. Если верить мнению специалистов в области бронетехники, то «Прорыв-2» не только может выдерживать попадания всех танковых выстрелов зарубежного образца, но и способен эффективно противостоять противотанковым управляемым ракетам.

Все лучшее - в танки!

Изображение третьего «Прорыва» в Сеть попало сравнительно недавно из корпоративного календаря УВЗ на 2017 год, однако даже поверхностный анализ позволяет утверждать, что специалисты УВЗ разработали не очередную защищенную машину, а настоящую бронекапсулу на гусеницах. И хотя официальной информации о Т-90М от УВЗ пока не поступало, совершенно очевидно, что машина сохранила все лучшее, что некогда было реализовано в танках Т-90. Внешний облик танка значительных изменений не претерпел. На общем фоне выделяются лишь специальные противокумулятивные экраны и сохранившийся зенитный комплекс с дистанционным управлением. Судя по опубликованным изображениям, некоторым изменениям подверглась схема бронирования корпуса.

По мнению военного эксперта Сергея Суворова, основные изменения в Т-90М могут крыться внутри корпуса, и если УВЗ продолжил процесс создания боевых машин с уникальной живучестью, то в новом танке действительно есть на что посмотреть.

«Вся прелесть заключается в том, что в Т-90М могли поставить пушку 2А82 - ту самую, что устанавливается на танка четвертого поколения Т-14 на платформе "Армата". Вполне возможно, что и автомат заряжания разместили в нише башни, хотя этого на фотографиях, конечно, не видно», - отметил Суворов.

Если допустить, что «Прорыв-3» получил орудие и приборы от российского танка четвертого поколения, то эффективность новой машины по сравнению с предшественниками может вырасти вдвое. Согласно заключениям экспертов, третий «Прорыв» от УВЗ может примерить на себя многие технологические решения, разработанные для танков четвертого поколения. В ближайшей перспективе такой подход сможет не только повысить надежность и огневую мощь танка, но и существенно повысить спрос на такую машину на мировом рынке.

Предположения о серьезной модернизации Т-90 подтверждает военный эксперт Алексей Леонков. В интервью телеканалу «Звезда» эксперт сообщил о некоторых технических особенностях нового танка.

«Т-90М по теме "Прорыв" - это глубокая модернизация танка Т-90А. Под такую модернизацию подпадут 400 единиц Т-90А, состоящие на вооружении ВС РФ. Танк получит модернизированную гладкоствольную 125-мм пушку 2А82-1М - такую же, как у "Арматы", с новой системой управления огнем, которая отличается повышенным уровнем точности, скорострельностью, и имеет увеличенный боевой ресурс - около 900 выстрелов», - сообщил эксперт.

Однако на этом уральские сюрпризы не заканчиваются. Помимо переработанной электроники и нового орудия, Т-90М может быть подготовлен для любого вида боя и встречи с любым вероятным противником.

«Боекомплект Т-90М состоит из 45 снарядов раздельного заряжания расположенных в автомате заряжания, и в съёмной кормовой части танковой башни. Особенности такой комплектовки заключаются в том, что в зависимости от решаемых боевых задач танк может иметь БК в автомате (городской бой), либо полный БК для боя на открытой местности.

Помимо снарядов Т-90М может вести огонь ракетой 9М119М с тандемной кумулятивной боевой частью «Инвар» и «Инвар-М», и поражать современные и перспективные основные танки противника на расстоянии до 5 километров. В качестве дополнительной защиты танк получил противокумулятивные решетчатые экраны , комплект динамической и активной защиты - "Афганит" и "Малахит"», - сказал Леонков.

Внедренные в конструкцию Т-90М компоненты бронетехники четвертого поколения лишний раз продемонстрировали потенциал для модернизации отечественной бронетехники. Благодаря таким решениям, Т-90 с «пакетом обновлений» от «Арматы» не только сможет эффективно действовать в любых погодных условиях, но и поражать цели, находясь в условиях активного противодействия как со стороны танков, так и любых других средств поражения.

Дмитрий Юров