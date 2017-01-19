Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии



Танк «Леопард-2» захваченный террористами

Источник: Free-News Танк «Леопард-2» захваченный террористамиИсточник: Free-News

Как сообщает ресурс «opex360.com» в материале «Syrie : Les jihadistes de l’EI ont trouvé le point faible des chars Leopard 2A4 turcs», судя по относительно недавнему сообщению Агентства по сотрудничеству в области безопасности США (Defense Security Cooperation Agency), вооруженные силы Саудовской Аравии потеряли в Йемене порядка 20 танков М1A2S Abrams. В свою очередь, турецкая армия, которая с августа 2016 года проводит операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, столкнулась с такой же неудачей в отношении танков Leopard 2A4 немецкого производства.

Так, сгласно информации из социальных сетей, турецкие силы потеряли не менее 10 танков Leopard 2A4 в ходе наступления на позиции «Халифата» под Аль-Бабом. Потери были подтверждены газетой Die Welt, которая писала о танке производства компании Krauss-Maffei Wegmann и ранее считавшегося «неуязвимым».

Танк был продан 18 странам (практически всех модификаций), среди которых есть и Турция, которая купила 354 танка из наличия Бундесвера, прошедших в 2005 году модернизацию силами компании ASELSAN.

Но очевидно, что танк не был приспособлен для боев в городских условиях, при том что на момент его принятия на вооружение немецкие инженеры искали компромисс между его защитой, вооружением и маневренностью на поле боя. В результате акцент был сделан на лобовой броне, однако внезапно Leopard 2 продемонстрировал свои уязвимые места по бортам и в кормовой части башни. И исламисты «Халифата» показали хорошее знание этих ослабленных зон, по которым они стреляли при помощи российского ПТРК «Корнет-Э».

Кроме того, в отличие от более поздних модификаций турецкие танки Leopard 2 не обладают системами активной и динамической защиты, которые позволяют снизить негативные последствия от попадания боеприпаса.

Другой причиной потерь также является недостаток опыта у турецких экипажей и отсутствие нормальной доктрины применения танков в городских условиях.

В любом случае это может объяснить, хотя бы частично, сложности у турецких войск и групп боевиков, поддерживаемых Анкарой, в ходе борьбы с «Халифатом» под Аль-Бабом.