Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Разработчик "Искандера" сомневается в способности Киева быстро создать подобный комплекс

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 81 0
0
Понравилась новость?
 0
Гром-2
Рисунок тактического ракетного комплекса "Гром-2" ВС Украины
Источник: www.arms-expo.ru

Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин отметил, что многие необходимые для этого производства находятся в Донбассе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", создавшего ракетный комплекс "Искандер-М", Валерий Кашин сомневается в способности украинского ОПК быстро создать аналогичную систему вооружения.

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Украина разрабатывает комплекс "Гром-2", который будет "близким аналогом" российского "Искандера". Позднее президент этой страны Петр Порошенко сообщил об очередном испытании новой боевой украинской ракеты, создаваемой в рамках объявленной им в начале 2016 года программы по восстановлению ракетного щита страны. При этом он не стал уточнять, о какой именно ракете идет речь.

"Появилось много информации, что по этой теме вдруг активизировалась Украина. СМИ сообщили, что там хотят разработать свой комплекс, используя зарубежные деньги, и, если посмотреть по внешнему виду, то он очень похож на "Искандер". Однако я сомневаюсь, что все вопросы, требующиеся для создания такого оружия, их промышленность в состоянии решить в короткие сроки, тем более что многие производства, которые нужны для этого, находятся на территории Донбасса. Нужно и ритмичное и полное финансирование работ", - сказал Кашин.

Он отметил, что у ОПК Украины также есть проблема с кадрами. "На мой взгляд, люди, которые работали в 1991 году - я говорю сейчас о ракетчиках, - постарели и вышли за рамки активной деятельности", - отметил собеседник агентства.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
КБМ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.01 01:04
  • 6
В России появится движение "Новая Россия"
  • 20.01 00:01
  • 2
Время правильных "Калибров"
  • 19.01 22:51
  • 167
Удобные «зеленые человечки»
  • 19.01 22:48
  • 100
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 19.01 22:48
  • 11
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 19.01 22:45
  • 33
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 19.01 22:14
  • 6
В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ
  • 19.01 21:55
  • 3
Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
  • 19.01 21:44
  • 26
"Томагавк морского удара"
  • 19.01 21:21
  • 15
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 19.01 20:59
  • 4073
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.01 20:34
  • 1
Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
  • 19.01 18:48
  • 71
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 18:23
  • 27
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 19.01 16:53
  • 95
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  