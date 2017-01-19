Разработчик "Искандера" сомневается в способности Киева быстро создать подобный комплекс



Рисунок тактического ракетного комплекса "Гром-2" ВС Украины

Источник: www.arms-expo.ru Рисунок тактического ракетного комплекса "Гром-2" ВС УкраиныИсточник: www.arms-expo.ru

Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин отметил, что многие необходимые для этого производства находятся в Донбассе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", создавшего ракетный комплекс "Искандер-М", Валерий Кашин сомневается в способности украинского ОПК быстро создать аналогичную систему вооружения.

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Украина разрабатывает комплекс "Гром-2", который будет "близким аналогом" российского "Искандера". Позднее президент этой страны Петр Порошенко сообщил об очередном испытании новой боевой украинской ракеты, создаваемой в рамках объявленной им в начале 2016 года программы по восстановлению ракетного щита страны. При этом он не стал уточнять, о какой именно ракете идет речь.

"Появилось много информации, что по этой теме вдруг активизировалась Украина. СМИ сообщили, что там хотят разработать свой комплекс, используя зарубежные деньги, и, если посмотреть по внешнему виду, то он очень похож на "Искандер". Однако я сомневаюсь, что все вопросы, требующиеся для создания такого оружия, их промышленность в состоянии решить в короткие сроки, тем более что многие производства, которые нужны для этого, находятся на территории Донбасса. Нужно и ритмичное и полное финансирование работ", - сказал Кашин.

Он отметил, что у ОПК Украины также есть проблема с кадрами. "На мой взгляд, люди, которые работали в 1991 году - я говорю сейчас о ракетчиках, - постарели и вышли за рамки активной деятельности", - отметил собеседник агентства.