Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Предложения по модернизации "Искандеров-М" находятся в Минобороны РФ

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 74 0
0
Понравилась новость?
 +1

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Генконструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что модернизация комплексов должна совпасть с необходимостью ремонта и обслуживания техники в вооруженных "Искандерами" бригадах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" будут на вооружении еще 25-30 лет, а предложения по их модернизации в настоящее время находятся на рассмотрении в Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин.

"Мы уже подготовили предложения по дальнейшему развитию этого комплекса, сейчас они рассматриваются в Министерстве обороны. Но усовершенствования нужно приурочивать к каким-то событиям. К началу 2020-х годов исполнится десять лет с того момента, как "Искандером-М" была оснащена первая бригада, и как раз настанет время, когда техника потребует ремонта", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, модернизация комплексов должна совпасть с необходимостью ремонта и обслуживания техники в бригадах, вооруженных "Искандерами", чтобы не снижать боеготовность.

"А если говорить о сроках службы существующих "Искандеров-М", то мы считаем, что этот комплекс будет находиться в строю соизмеримое со своими предшественниками время - лет 25-30 (комплекс "Точка" служит более 40 лет, "Точка-У" - 30 лет)", - добавил Кашин.

Он подчеркнул, что поставки "Искандера-М" - это создание полной инфраструктуры для размещения бригады в месте постоянной дислокации, создание хранилищ и технической позиции. "Все это серьезные затраты, и каждые пять-десять лет создавать новые комплексы - нерациональное расходование госсредств. С другой стороны, могут возникнуть другие цели, которые нужно поражать, могут возникнуть новые политические обстоятельства и угрозы на границах. Естественно, на это надо будет реагировать модернизацией комплекса", - пояснил генконструктор КБМ.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах. Ранее сообщалось, что он оснащается пятью типами аэробаллистических ракет и одной крылатой.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
КБМ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.01 01:04
  • 6
В России появится движение "Новая Россия"
  • 20.01 00:01
  • 2
Время правильных "Калибров"
  • 19.01 22:51
  • 167
Удобные «зеленые человечки»
  • 19.01 22:48
  • 100
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 19.01 22:48
  • 11
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 19.01 22:45
  • 33
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 19.01 22:14
  • 6
В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ
  • 19.01 21:55
  • 3
Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
  • 19.01 21:44
  • 26
"Томагавк морского удара"
  • 19.01 21:21
  • 15
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 19.01 20:59
  • 4073
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.01 20:34
  • 1
Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
  • 19.01 18:48
  • 71
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 18:23
  • 27
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 19.01 16:53
  • 95
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  