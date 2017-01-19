Предложения по модернизации "Искандеров-М" находятся в Минобороны РФ



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Генконструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что модернизация комплексов должна совпасть с необходимостью ремонта и обслуживания техники в вооруженных "Искандерами" бригадах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" будут на вооружении еще 25-30 лет, а предложения по их модернизации в настоящее время находятся на рассмотрении в Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин.

"Мы уже подготовили предложения по дальнейшему развитию этого комплекса, сейчас они рассматриваются в Министерстве обороны. Но усовершенствования нужно приурочивать к каким-то событиям. К началу 2020-х годов исполнится десять лет с того момента, как "Искандером-М" была оснащена первая бригада, и как раз настанет время, когда техника потребует ремонта", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, модернизация комплексов должна совпасть с необходимостью ремонта и обслуживания техники в бригадах, вооруженных "Искандерами", чтобы не снижать боеготовность.

"А если говорить о сроках службы существующих "Искандеров-М", то мы считаем, что этот комплекс будет находиться в строю соизмеримое со своими предшественниками время - лет 25-30 (комплекс "Точка" служит более 40 лет, "Точка-У" - 30 лет)", - добавил Кашин.

Он подчеркнул, что поставки "Искандера-М" - это создание полной инфраструктуры для размещения бригады в месте постоянной дислокации, создание хранилищ и технической позиции. "Все это серьезные затраты, и каждые пять-десять лет создавать новые комплексы - нерациональное расходование госсредств. С другой стороны, могут возникнуть другие цели, которые нужно поражать, могут возникнуть новые политические обстоятельства и угрозы на границах. Естественно, на это надо будет реагировать модернизацией комплекса", - пояснил генконструктор КБМ.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах. Ранее сообщалось, что он оснащается пятью типами аэробаллистических ракет и одной крылатой.