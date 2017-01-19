Набирает обороты антикоррупционное расследование в отношении группы Damen Shipyards



Патрульные катера проекта Stan Patrol 1605 для ВМС Нигерии (с)

Источник: Damen Shipyards Патрульные катера проекта Stan Patrol 1605 для ВМС Нигерии (с)Источник: Damen Shipyards

Как сообщает информационное агентство «Reuters» в материале «Fraud investigators raid Damen Shipyards in foreign bribery case», 16 января 2016 года представители голландских правоохранительных органов посетили крупнейшего голландского судостроителя – международную группу Damen Shipyards в рамках расследования дела о взяточничестве за рубежом. Об этом сообщило антикоррупционное агентство министерства финансов страны.

Следователи изъяли документы в штаб-квартире компании в Горинхеме в ходе рейда, который был проведен на прошлой неделе, сообщил пресс-секретарь агентства Валентин Хоен (Valentine Hoen). По его словам, в связи с этим делом арестов еще не было. О рейде в понедельник сообщил журнал "Quote". Пресс-секретарь группы Damen Shipyards Арольд де Врис (Arold de Vries) подтвердил факт прибытия полиции, но отказался сообщить детали.

В марте прошлого года группа Damen Shipyards была лишена права работы со стороны Всемирного банка в течение 18 месяцев по причине того, что банк обнаружил факт коррупционной составляющей в действиях судостроителя, после того, как банк не смог идентифицировать агента и комиссионные выплаты агенту в рамках тендера на поставку кораблей по охране рыболовства по Региональной рыболовной программе Западной Африки (West Africa Regional Fisheries Programme).

Де Врис отказался комментировать наличие связи между полицейским рейдом и делом Всемирного банка.

Как заявил Всемирный банк, Damen Shipyards укрепила свою программу корпоративного регулирования в рамках соглашения об урегулировании споров.

В группе Damen Shipyards занято 9000 работников, оборот компании в 2015 году составил 2,1 млрд евро.