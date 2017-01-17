Александр Колмаков: ДОСААФ был и остается надежным резервом армии и флота



Колмаков Александр

Источник: www.dosaaf.ru Колмаков АлександрИсточник: www.dosaaf.ru

Для ДОСААФ России 2017 год особенный. 23 января этой некогда популярнейшей общественной организации, известной многим поколениям как "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту", исполняется 90 лет. Хотя общественной в полном смысле этого слова назвать ее нельзя. Говоря современным языком, это, скорее, общественно-государственное партнерство.

В каком состоянии находится сейчас ДОСААФ России? Какова его нынешняя структура и численный состав? Какие направления деятельности оборонной организации являются приоритетными?

На эти и другие вопросы ответил нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

- Александр Петрович, на следующей неделе исполняется 90 лет со дня образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, которое является правопреемником ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ СССР и РОСТО. Какие вехи развития старейшего оборонного общества страны Вы выделяете особо?

- Если говорить об истории ДОСААФ, то, безусловно, необходимо выделить период Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Вот несколько примеров. Только за годы войны в организациях оборонного общества прошли обучение более 9 млн человек, в том числе 63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков, вставших в строй защитников Отечества.

Или еще пример: на завершающем этапе советской власти членами ДОСААФ СССР числились свыше 90 млн человек, состоящих в первичных организациях по всей стране. Основные направления деятельности оборонного общества полностью финансировались из бюджета государства.

- Как Вы оцениваете, в частности, нынешний потенциал организации?

- После развала Советского Союза и вплоть до 2009 года финансирование практически прекратилось. Условия резко изменились, были даже попытки в 90-х годах распустить общество и не потому, что оно не нужно было стране, а потому что на его балансе значилась большая материально-техническая база. Это и здания, и многочисленные парки учебных автомобилей, и аэроклубы с летательными аппаратами, и спортивные сооружения, и многое другое.

В 90-х годах нашлось немало желающих прибрать все это к своим рукам. Но на защиту собственности ДОСААФ встали представители Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, известные в стране люди, в том числе, крупные военачальники и ветераны.

На сегодняшний день у ДОСААФ открылось, как говориться, второе дыхание. Сейчас оборонное общество - это разветвленная сеть структурных подразделений во всех субъектах Российской Федерации с современной учебно-материальной базой. Оборонное общество ведет подготовку граждан по различным специальностям более чем в 1200 образовательных организациях, свыше 600 из которых задействованы в обучении по военно-учетным специальностям. В нем насчитывается 118 авиационных организаций, дислоцируемых более чем на 100 аэродромах и посадочных площадках, и располагает более чем 1000 единицами авиационной техники.

Кстати, у ДОСААФ России большой спортивный потенциал - шесть центральных спортивных клубов, 397 спортивно-технических клубов, 19 ДЮСТШ, 47 стрелково-спортивных клубов, 116 авиационно-спортивных клубов и 27 клубов служебного собаководства.

Словом, несмотря на большие потери, которые понес имущественный комплекс ДОСААФ России в 90-е годы, все-таки достаточно серьезная база осталась, хотя многие объекты в таком состоянии, что необходимы серьезные капиталовложения для их восстановления.

- Что-то удалось вернуть обратно?

- Если коротко, за последние два года вернули 30 крупных объектов в различных регионах страны. Сейчас решается вопрос по оформлению правоустанавливающих документов почти на 600 наших объектов: что-то уже вытащили из небытия, а по остальным продолжаем работу, в том числе через суды.

- Как я понимаю, ДОСААФ своей главной задачей по-прежнему ставит не просто военно-патриотическое воспитание молодежи, но и подготовку призывников к военной службе.

- Конечно, допризывная подготовка - одно из важнейших наших направлений. Проходит она четко по программам и заданию министерства обороны по подготовке конкретных военных специалистов. В основном это водительский состав на разные марки машин, бронетранспортеры. На сегодняшний день в России созданы десятки центров подготовки граждан к военной службе. Теперь это не просто отдельные образовательные учреждения, а многофункциональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря.

- Каких еще специалистов, кроме водителей, готовит сегодня ДОСААФ России?

- В прошлом году мы возродили подготовку специалистов для Воздушно-десантных войск. Эта работа проходит в тех частях ВДВ и клубах ДОСААФ России, которые имеют хорошую базу авиационной техники. Кроме того, мы смогли в 2016 году построить два современных парашютно-десантных комплекса.

Министр обороны решил распространить опыт, который мы получили в результате эксперимента 2015-2016 годов для того, чтобы в ВДВ призывались допризывники, прошедшие специальную подготовку. Дело в том, что три полка Воздушно-десантных войск - Ивановский, Ставропольский и Новороссийский получили призывников, которые прошли не только так называемый "курс молодого бойца", но и приобрели опыт прыжков с парашютом. И когда эти ребята встали в строй, то, естественно, показали высокую адаптацию к армейским условиям.

С учетом положительного опыта, мы начали проводить новые эксперименты. В частности, проект "Моряк" - в Новороссийске, где готовим 40 человек для Военно-морского флота. Мы приступили также к подготовке призывников по освоению новой специальности для службы в войсках связи.

- В какой степени при работе с допризывниками и подготовке их к службе в Вооруженных силах учитывается изменение условий ведения современного боя?

- Конечно, базовая программа работы с допризывниками остается прежней, но в нее вносятся новые элементы, которые мы считаем необходимыми на сегодняшний день, молодежь должна понимать особенности ведения тактических действий в новых условиях. Для этого на занятиях мы создаем соответствующие полосы препятствий, где есть макеты зданий, есть другие элементы городской инфраструктуры, разработаны новые виды тренажеров. Для нас важно, в том числе, и общее развитие молодежи и, в частности, новые виды практической деятельности. К примеру, сейчас мы готовимся к совершенно новому для нашей оборонной организации проекту. По рекомендации министра обороны в рамках ДОСААФ создается инженерная компания по подготовке специалистов для разминирования.

- В этой компании будут учить саперному делу допризывников?

- Нет, конечно. Во многих государствах проблемой разминирования занимаются организации, не входящие в состав Вооруженных сил и не имеющие отношения к госструктурам. Мы предполагаем в 2017 году набрать и выпустить первых специалистов-саперов. Это будут в основном бывшие военнослужащие, которые уже имеют базовую подготовку и, находясь на "гражданке", испытывают определенные сложности с трудоустройством.

Именно из них мы готовимся выпустить сертифицированных специалистов, способных проводить работы по разминированию территорий от взрывоопасных предметов. Они будут, конечно, востребованы не в зоне боевых действий, а в тех местах, где уже закончились военные конфликты.

- На территории России военный конфликт закончился только в Чечне.

- Направление, где будут осуществлять свою деятельность новые специалисты, будет определять министерство обороны. А если это будет за пределами Российской Федерации, то к решению этого вопроса, естественно, подключится и министерство иностранных дел РФ.

- В России есть разные виды молодежных движений, однако одно из них в последнее время привлекает все большее внимание - это Всероссийское юнармейское движение или Юнармия...

- Напомню, что юнармейское движение создано по инициативе министра обороны РФ Героя России генерала армии Сергея Шойгу, а его соучредителями стали военное ведомство, ДОСААФ России, ЦСКА и ряд других организаций. Параллельно с Юнармией была создана Ассоциация военно-патриотических клубов оборонного общества, которая в конце 2016 года в полном составе вошла в состав нового движения. Иными словами, Ассоциация, объединяющая 460 клубов, стала самой крупной структурой в Юнармии.

- И все-таки я не понял, Юнармия - это что? Это ребята определенного возраста, в основном, вероятно, школьники, которые после учебы в рабочие и выходные дни приходят куда-то обучаться военной подготовке, участвовать в военных играх?

- Вы правильно сказали, что основная работа с молодежью ложится сегодня на общеобразовательную школу, потому что среднее образование у нас получает 100% молодежи. Сейчас в 25 регионах в 250 школах проходит эксперимент, по результатам которого будет точно определено, как будет развиваться Российское движение школьников. Старшие вожатые в школах должны определять, какие склонности есть у ребят: кто к спорту, кто к исторической музейной деятельности, а кто особенно интересуется военным направлением, участвует в военно-тактических играх, в соревнованиях по стрельбе в тирах и т.д. Вот эта часть школьников, "продвинутых на военной стезе" и составит основу Юнармии. К ним, естественно, принадлежат и участники различных поисковых движений.

ДОСААФ в свою очередь будет предоставлять Юнармии центры военно-патриотического воспитания, стрелковые комплексы, оборонно-спортивные лагеря, школы по обучению вождению автомобилей. Конечно, не у всех школ есть соответствующая материально-техническая база. В этом случае региональные власти должны предоставлять возможности школам направлять своих учеников в соответствующие спортивные или другие объекты.

- Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для дальнейшего развития юнармейского движения в масштабе страны?

- На мой взгляд, первоочередные задачи Юнармии - создание целевой программы развития и создания условия функционирования с учетом её финансирования из бюджета страны. Необходимо также усилить взаимодействие юнармейских структур с деятельностью общественных ветеранских организаций, проводить встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий, которым есть, что рассказать юношам и девушкам о патриотизме, любви к Родине и войсковом товариществе. Кстати, в рамках юнармейского движения оборонное общество активно сотрудничает с ЦСКА, Федерацией военно-тактических игр, а также Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), которую возглавляет Александр Каньшин, член попечительского совета ДОСААФ России.

- Александр Петрович, расскажите еще об одном новшестве в рамках ДОСААФ. Сейчас в нем есть такие структуры как наблюдательный и попечительский советы. Наблюдательный, как я понимаю, наблюдает за деятельностью общества, а каковы функции попечительского совета? Судя по тому, что его возглавляет известный бизнесмен Аркадий Ротенберг, в задачи этого совета входит и оказание финансовой помощи, в которой так нуждается ДОСААФ.

- Мы исходили из того, что ДОСААФ - это та организация, которая является связующим звеном между армией и обществом. Наблюдательный совет возглавляет министр обороны. В него входят все представители силовых министерств и других ведомств, которые имеют отношение к обороне, спорту, образованию, культуре, а также входят представители региональных администраций. На местах наблюдательные советы возглавляют заместители губернаторов.

Что касается попечительского совета, то не думайте, что мы хотим их использовать только как спонсоров или лоббистов. Это неправильный подход. Вопрос сейчас стоит не в том, чтобы они дали нам деньги.

Для нас бесценен опыт тех известных в стране людей, которые входят в попечительский совет и которые сумели в рыночной обстановке не просто выжить, а понять, как надо строить дело.

Прямо скажу, ДОСААФ - достаточно инертная организация, так как мы привыкли жить по законам планового хозяйства. И мы рассчитываем, чтобы эти известные люди подскажут, как надо налаживать отношения, заключать соглашения, жить в новых условиях. Эти люди пришли в попечительский совет не просто, как говорится, "попиариться", а заставить и нас шевелиться и правильно решать многие проблемы, которые ставит перед нами жизнь.

Кроме того, эти люди не будут кривить душой, называть черное белым, они конкретно выскажут свое мнение не только руководству ДОСААФ, но и тем чиновникам на любом уровне, которые принимают решения по развитию оборонного общества.

Эпилог

…Те из нас, кто хорошо помнит, что представлял собой ДОСААФ в Советском Союзе, знают, что это в основном была работа с призывниками, а также с теми, кто в любом возрасте проявляет интерес к занятиям в различных военно-спортивных клубах и секциях. Были пионеры и комсомольцы, которые принимали участие в различных поисковых отрядах или в военно-спортивных играх. Но когда исчезли пионерские и комсомольские отряды, на какое-то время исчезло и военно-патриотическое воспитание молодежи. Судя по этому интервью, развитие "по спирали" привело нас к новым организационным формам работы с молодежью. Причем не только с допризывниками, а, начиная со среднего, а может быть и меньше, школьного возраста.

В последние двадцать пять лет слова известной песни "Если завтра война, если завтра в поход, - будь сегодня к походу готов!" были прочно забыты. Теперь новая спираль жизни заставляет не только вспоминать их, но и действительно готовиться к защите своего Отечества. И Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, как и 90 лет назад, является надежным резервом Вооруженных сил страны!