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Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока

19.01.2017 Военно-промышленный курьер 99 0
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МиГ-31
Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

МиГ-31, которые за свои внушительные габариты получили прозвище "боевые воздушные корабли", по мнению экспертов, являются сугубо оборонительным оружием, призванным усилить воздушную защиту Дальнего Востока.

Как рассказали "Известиям" информированные источники в военном ведомстве и авиастроительной отрасли, решение о формировании полка уже принято. Правда, пока не определен аэродром его базирования. Одно из возможных мест – аэродром Соколовка, расположенный недалеко от села Чугуевка Приморского края. Для перебазированию туда перехватчиков придется провести серьезный ремонт – авиабаза не эксплуатировалась семь лет. А также сформировать наземные подразделения для обслуживания авиатехники.

"Недалеко от Соколовки, на аэродроме "Центральная Угловая" во Владивостоке базируется эскадрилья перехватчиков МиГ-31 22-го гвардейского истребительного полка (ИАП). Так как в настоящее время владивостокский полк активно перевооружается на новейшие Су-35С, именно его "тридцать первые" и станут основой нового ИАП", – сообщают "Известия".

Перехватчик МиГ-31 с большой дальностью полета – один из самых тяжелых и скоростных в мире самолетов-истребителей. При длине чуть более 22-х метров и весе в 45 тонн (у Су-27 эти показатели составляют 18 метров и 22 тонны), дальность полета перехватчика превышает три тысячи километров, а скорость доходит до трех тысяч км/ч. Машина способна перехватывать цели на высотах от нескольких десятков метров до 30 километров. Благодаря уникальному радару и дальнобойным ракетам, МиГ-31 поражает самолеты противника на расстоянии до 300 километров.  

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Су-27
Су-35С

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