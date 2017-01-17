Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
МиГ-31, которые за свои внушительные габариты получили прозвище "боевые воздушные корабли", по мнению экспертов, являются сугубо оборонительным оружием, призванным усилить воздушную защиту Дальнего Востока.
Как рассказали "Известиям" информированные источники в военном ведомстве и авиастроительной отрасли, решение о формировании полка уже принято. Правда, пока не определен аэродром его базирования. Одно из возможных мест – аэродром Соколовка, расположенный недалеко от села Чугуевка Приморского края. Для перебазированию туда перехватчиков придется провести серьезный ремонт – авиабаза не эксплуатировалась семь лет. А также сформировать наземные подразделения для обслуживания авиатехники.
"Недалеко от Соколовки, на аэродроме "Центральная Угловая" во Владивостоке базируется эскадрилья перехватчиков МиГ-31 22-го гвардейского истребительного полка (ИАП). Так как в настоящее время владивостокский полк активно перевооружается на новейшие Су-35С, именно его "тридцать первые" и станут основой нового ИАП", – сообщают "Известия".
Перехватчик МиГ-31 с большой дальностью полета – один из самых тяжелых и скоростных в мире самолетов-истребителей. При длине чуть более 22-х метров и весе в 45 тонн (у Су-27 эти показатели составляют 18 метров и 22 тонны), дальность полета перехватчика превышает три тысячи километров, а скорость доходит до трех тысяч км/ч. Машина способна перехватывать цели на высотах от нескольких десятков метров до 30 километров. Благодаря уникальному радару и дальнобойным ракетам, МиГ-31 поражает самолеты противника на расстоянии до 300 километров.
17.01.2017
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