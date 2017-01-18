В НАТО заявили, что не изменят политику по отношению к Украине при Трампе
|
|
Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua
БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.
"Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность путем обучающих программ, работы (нашей) команды по связи, пакета поддержки Украины", - сказал Павел журналистам, отвечая на вопрос, следует ли ожидать изменения украинской политики НАТО при администрации Дональда Трампа.
Он отметил, что НАТО "продолжит этот процесс" помощи.
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2017 Экс-главком ОВС в Европе назвал предупредительным выстрелом критику НАТО Трампом
19.01.2017 НАТО ожидает от Москвы реакции по началу диалога между генштабами
19.01.2017 Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
19.01.2017 Для чего нужно НАТО сегодня? (Le Figaro)
18.01.2017 Без опасений и без восторга: Лавров рассказал о перспективах диалога с США
18.01.2017 Лавров об итогах 2016 года: активировалась вербовочная работа спецслужб США
17.01.2017 Штайнмайера обеспокоили заявления Трампа о том, что НАТО устарела
17.01.2017 Торга не будет. Россия не видит связи между отменой санкций и разоружением