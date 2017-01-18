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В НАТО заявили, что не изменят политику по отношению к Украине при Трампе

19.01.2017 РИА Новости 67 0
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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.

"Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность путем обучающих программ, работы (нашей) команды по связи, пакета поддержки Украины", - сказал Павел журналистам, отвечая на вопрос, следует ли ожидать изменения украинской политики НАТО при администрации Дональда Трампа.

Он отметил, что НАТО "продолжит этот процесс" помощи.

18.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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США
Украина
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NATO
Персоны
Трамп Дональд

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