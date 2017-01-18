В НАТО заявили, что не изменят политику по отношению к Украине при Трампе



Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.

"Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность путем обучающих программ, работы (нашей) команды по связи, пакета поддержки Украины", - сказал Павел журналистам, отвечая на вопрос, следует ли ожидать изменения украинской политики НАТО при администрации Дональда Трампа.

Он отметил, что НАТО "продолжит этот процесс" помощи.