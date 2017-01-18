"Ангара" с новым двигателем сможет выводить на 3,5 т больше грузов, чем "Протон"
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК, Космонавтика + Новые разработки
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Источник: © Алексей Филиппов/ТАСС
В Центре имени Хруничева планируют повысить тягу двигателя РД-191 приблизительно на 10%, чтобы увеличить грузоподъемность ракеты
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ракеты "Ангара" с новым двигателем РД-191М будут способны выводить на орбиту на 3,5 тонны больше грузов, чем носители "Протон", сообщили в среду ТАСС в дирекции по коммуникациям Центра им. Хруничева (предприятие - изготовитель обоих типов ракет).
"В настоящее время в ракетах-носителях "Ангара-1.2" и "Ангара-А5" на первой и второй ступенях используются двигатели РД-191. В целях дальнейшего повышения грузоподъемности этих ракет планируется повысить тягу РД-191 примерно на 10% (проект двигателя РД-191М). Это позволит увеличить массу полезной нагрузки на низкой орбите, например, для носителей тяжелого класса "Ангара-А5" примерно на 1,5 тонны", - сказали в Центре.
Согласно данным с сайта предприятия, масса полезной нагрузки, выводимой ракетой "Протон" на опорную орбиту, составляет 22 тонны, а у "Ангары" - 24 тонны. За счет новой двигательной установки этот показатель у "Ангары" увеличится еще на 1,5 тонны. Таким образом, эта ракета "обгонит" "Протон" по грузоподъемности на 3,5 тонны.
В то же время, как сообщили в Центре им. Хруничева, ракета-носитель "Ангара-А5В" (с водородным двигателем третьей ступени) может вывести на низкую круговую орбиту 37,5 тонны полезного груза. При этом эта ракета сможет выводить на геопереходную орбиту приблизительно 13 тонн грузов, на геостационарную орбиту - до восьми тонн. Предполагается, что "Ангара-А5В" будет запускаться со стартовой площадки космодрома Восточный.
Ранее НПО "Энергомаш" (предприятие-изготовитель ракетных двигателей) разработало технический проект двигателя РД-191М для перспективных ракет-носителей "Ангара- А5В" и "Ангара-А5П". Специалистам удалось создать и провести испытания форсированного двигателя РД-191М с выходом на режим по тяге в 110%.
18.01.2017
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