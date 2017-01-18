Сухопутные войска Индии получат 464 танка Т-90МС без комплекса активной защиты «Арена-Э»



Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016

Источник: bmpd Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016Источник: bmpd

ЦАМТО, 18 января. Сухопутные войска Индии получат заказанные в ноябре 2016 года 464 танка Т-90МС на сумму около 2 млрд. долл. без активной защиты российского производства.

Как сообщает «Дифенз ньюс» со ссылкой на чиновника в Министерстве обороны Индии, современные системы активной защиты планируется приобрести у одной из национальных компаний, которая произведет их в сотрудничестве с рубежным партнером в рамках инициативы «Сделано в Индии».

По словам отставного бригадного генерала, а теперь аналитика по вопросам обороны Рахула Бхонсли (Rahul Bhonsle), Индия решила отойти от схемы приобретения танков в полностью российской комплектации.

Напомним, что в ноябре прошлого года с Индий велись переговоры относительно оборудования новых ОБТ Т-90МС комплексом активной защиты «Арена-Э». Более ранняя российская версия танка Т-90 комплектовалась комплексом оптико-электронного подавления «Штора». Экспортный индийский вариант Т-90С был оборудован дополнительными блоками встроенной динамической защиты.

По словам чиновника, предложение по российскому комплексу было отклонено по техническим причинам, а предложение израильского производителя (видимо, система «Трофи») не было принято, так как индийское правительство избегает конкурсов с одним участником торгов.

По мнению Р.Бхонсли, несмотря на то, что уже произведенные с 2001 года для СВ Индии около 800 Т-90С не оборудованы активной защитой, в войсках удовлетворены характеристиками танков и принято решение приобрести новую партию модернизированных ОБТ Т-90МС.

Новая партия будет оснащена современными тепловизионными прицелами, усовершенствованным шасси, новой башней с учетом комфортного размещения и живучести экипажа.

Танки будут производиться по лицензии на государственном заводе тяжелого машиностроения (HVF) в Авади (на юге Индии). По словам индийских чиновников в частной беседе, завод пока не в состоянии достичь целевого показателя локального производства на уровне договорных 30% комплектующих.

Как уже сообщал ЦАМТО, решение о подписании контракта с Россией относительно лицензионного производства 464 танков Т-90МС стоимостью около 134,48 млрд. рупий (2 млрд. долл.) в рамках инициативы «Сделано в Индии» было принято на состоявшемся 7 ноября 2016 года заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) МО Индии, возглавляемом министром обороны Манохаром Паррикаром.

Крупная закупка связана с обострением отношений с Пакистаном в районе Кашмира. В настоящее время СВ Индии имеют в своем составе 18 полков, оснащенных ОБТ Т-90С, которые развернуты в штатах Раджастхан и Пенджаб на границе с Пакистаном.

В 2001 и 2006 гг. РФ и Индия подписали контракты на поставку в общей сложности 657 ОБТ T-90 на сумму 85,25 млрд. рупий. Завод тяжелого машиностроения HVF впоследствии начал производить эти танки по лицензии.

Однако, несмотря на поставленную цель произвести к 2010 году 300 «лицензионных» танков Т-90С по контракту от 2007 года, реально к 2013 году на заводе тяжелого машиностроения HVF в Авади было выпущено всего 167 ОБТ (в целом было предусмотрено произвести по лицензии 1000 ОБТ Т-90, включая 300 «лицензионных» ОБТ по контракту от 2007 года).

По состоянию на сентябрь 2013 года СВ Индии получили около 780 из 1657 запланированных к поставке ОБТ T-90. Издание «Индиа тудэй» со ссылкой на свои источники в ноябре 2016 года сообщало о передаче в войска около 850 ОБТ Т-90.