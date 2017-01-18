Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Истребитель МиГ-35
Источник: Василий Сычёв / nplus1.ru
ЦАМТО, 18 января. ОАК и РСК «МиГ» в конце января проведут официальную презентацию новейшего легкого истребителя МиГ-35, а уже в начале февраля многофункциональная боевая машина будет передана на госиспытания, пишут Известия».
Информацию о предстоящей презентации и начале испытаний МиГ-35 «Известиям» подтвердили несколько источников в авиастроительной отрасли и Минобороны России.
«В настоящее время самолет уже готов к передаче на испытания, – рассказал один из собеседников «Известий». – Правда, пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором «Жук». Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время».
В ОАК «Известиям» заявили, что МиГ-35 находится в высокой степени готовности, но сроки его официальной презентации и начала государственных испытаний комментировать не стали.
Как напоминает газета, строительство двух первых опытных МиГ-35 было завершено в прошлом году. 24 октября машина выполнила первый полет. При длине 17 м и взлетном весе более 23 т, «тридцать пятый» развивает скорость более 2,5 тыс. км/ч при дальности полета около 3 тыс. км. На восьми узлах подвески машина поднимает в воздух до 7 т различного вооружения, включая ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» и управляемые авиабомбы.
Как пишут «Известия», нынешний «тридцать пятый» – это двухместная машина, созданная на базе палубного истребителя МиГ-29КУБ. На новом самолете отсутствует гак, цепляющий при посадке трос на палубе авианосца, а также складывавшееся крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную станцию Н010 «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой. «Жук» обнаруживает самолеты, вертолеты и беспилотники противника на расстоянии более 300 км. До 2020 года Минобороны России планирует закупить 30 истребителей МиГ-35.
18.01.2017
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