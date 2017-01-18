ЕКА одобрило дополнительное выделение €400 млн на "ЭкзоМарс-2020"
|
Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК, Космонавтика + Новые разработки
|
Источник: © Uwe Ansspach/dpa via AP
Европейское космическое агентство теперь работает с НПО имени Лавочкина, сообщил глава представительства ЕКА в России
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило дополнительное финансирование в размере €400 млн совместного с РФ проекта "ЭкзоМарс-2020". Об этом сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Заседание министерского совета, на котором обсуждался этот вопрос, прошел в декабре прошлого года.
"Одобрено дополнительное финансирование - больше €400 млн. Теперь мы работаем с НПО имени Лавочкина, чтобы придерживаться плана-графика, чтобы провести запуск в 2020 году", - сказал он.
"ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект, предусматривающий разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Планируется, что российская платформа проработает на Марсе около одного года.
Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Аппараты достигли Красной планеты в октябре.
Орбитальный модуль TGO, предназначенный для изучения газового состава атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса, и Schiaparelli успешно разделились 16 октября. Связь со спускаемым аппаратом оборвалась 19 октября в момент его спуска на марсианскую поверхность. 22 октября ЕКА подтвердило, что десантный модуль разбился при посадке на Красную планету.
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.01.2017 Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
05.12.2016 ЕКА выделит 350 миллионов евро на постройку марсохода "Пастер"
28.11.2016 "Роскосмос" ожидает старта пилотируемых полетов к Марсу не ранее 2050 года
20.10.2016 Марс, откройся
22.09.2016 "Европа примет решение о совместном с РФ исследовании Луны в конце года"
01.08.2016 На станции ExoMars запустили двигатели для коррекции орбиты полета
20.06.2016 "ЭкзоМарс" прислал первое изображение Красной планеты
05.05.2016 Роскосмос: второй этап проекта "ЭкзоМарс" переносится на 2020 год