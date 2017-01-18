ЕКА одобрило дополнительное выделение €400 млн на "ЭкзоМарс-2020"



Источник: © Uwe Ansspach/dpa via AP Источник: © Uwe Ansspach/dpa via AP

Европейское космическое агентство теперь работает с НПО имени Лавочкина, сообщил глава представительства ЕКА в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило дополнительное финансирование в размере €400 млн совместного с РФ проекта "ЭкзоМарс-2020". Об этом сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Заседание министерского совета, на котором обсуждался этот вопрос, прошел в декабре прошлого года.

"Одобрено дополнительное финансирование - больше €400 млн. Теперь мы работаем с НПО имени Лавочкина, чтобы придерживаться плана-графика, чтобы провести запуск в 2020 году", - сказал он.

"ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект, предусматривающий разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Планируется, что российская платформа проработает на Марсе около одного года.

Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Аппараты достигли Красной планеты в октябре.

Орбитальный модуль TGO, предназначенный для изучения газового состава атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса, и Schiaparelli успешно разделились 16 октября. Связь со спускаемым аппаратом оборвалась 19 октября в момент его спуска на марсианскую поверхность. 22 октября ЕКА подтвердило, что десантный модуль разбился при посадке на Красную планету.